حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قالت "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتابعت الأرصاد: أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





درجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية





وشمال بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم جداول بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019.





درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات مصر





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 21 30 شبين الكوم 20 31 طنطا 19 30 دمنهور 18 29 الإسكندرية 18 28 بلطيم 19 26 مطروح 17 25 السلوم 17 25 سيوة 21 32 بورسعيد 24 28 دمياط 24 29 الزقازيق 21 32 الإسماعيلية 19 31 السويس 21 31 العريش 21 28 رفح 22 28 رأس سدر 20 33 نخل 19 29 نويبع 27 29 طابا 25 29 كاترين 15 25 الطور 25 30 شرم الشيخ 27 36 الغردقة 26 33 مرسى علم 27 29 الفيوم 21 33 بني سويف 20 33 المنيا 19 34 أسيوط 19 35 سوهاج 21 36 قنا 23 36 الأقصر 28 38 أسوان 26 39 أبو سمبل 27 37 الوادي الجديد 24 38 شلاتين 26 35 أبو رماد 26 34 حلايب 25 33 رأس حدربة 26 33





درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 38 المدينة المنورة 24 37 الرياض 21 36 المنامة 28 34 أبوظبي 27 36 الدوحة 28 35 الكويت 23 38 دمشق 12 30 بيروت 23 28 عمان 14 28 القدس 17 25 غزة 19 28 بغداد 21 36 مسقط 27 33 صنعاء 10 22 الخرطوم 27 37 طرابلس 20 26 تونس 18 27 الجزائر 15 24 الرباط 14 24 نواكشوط 27 38





درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 08 18 كوالالمبور 24 32 طوكيو 17 18 أثينا 17 25 روما 11 23 باريس 11 16 مدريد 12 20 برلين 11 19 لندن 9 14 مونتريال 3 12 موسكو 9 14 نيويورك 7 15 واشنطن 5 18



