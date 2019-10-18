حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قالت "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتابعت الأرصاد: أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية
وشمال بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم جداول بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات مصر
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|21
|30
|شبين الكوم
|20
|31
|طنطا
|19
|30
|دمنهور
|18
|29
|الإسكندرية
|18
|28
|بلطيم
|19
|26
|مطروح
|17
|25
|السلوم
|17
|25
|سيوة
|21
|32
|بورسعيد
|24
|28
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|21
|32
|الإسماعيلية
|19
|31
|السويس
|21
|31
|العريش
|21
|28
|رفح
|22
|28
|رأس سدر
|20
|33
|نخل
|19
|29
|نويبع
|27
|29
|طابا
|25
|29
|كاترين
|15
|25
|الطور
|25
|30
|شرم الشيخ
|27
|36
|الغردقة
|26
|33
|مرسى علم
|27
|29
|الفيوم
|21
|33
|بني سويف
|20
|33
|المنيا
|19
|34
|أسيوط
|19
|35
|سوهاج
|21
|36
|قنا
|23
|36
|الأقصر
|28
|38
|أسوان
|26
|39
|أبو سمبل
|27
|37
|الوادي الجديد
|24
|38
|شلاتين
|26
|35
|أبو رماد
|26
|34
|حلايب
|25
|33
|رأس حدربة
|26
|33
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|38
|المدينة المنورة
|24
|37
|الرياض
|21
|36
|المنامة
|28
|34
|أبوظبي
|27
|36
|الدوحة
|28
|35
|الكويت
|23
|38
|دمشق
|12
|30
|بيروت
|23
|28
|عمان
|14
|28
|القدس
|17
|25
|غزة
|19
|28
|بغداد
|21
|36
|مسقط
|27
|33
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|27
|37
|طرابلس
|20
|26
|تونس
|18
|27
|الجزائر
|15
|24
|الرباط
|14
|24
|نواكشوط
|27
|38
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|08
|18
|كوالالمبور
|24
|32
|طوكيو
|17
|18
|أثينا
|17
|25
|روما
|11
|23
|باريس
|11
|16
|مدريد
|12
|20
|برلين
|11
|19
|لندن
|9
|14
|مونتريال
|3
|12
|موسكو
|9
|14
|نيويورك
|7
|15
|واشنطن
|5
|18
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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