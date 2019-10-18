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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قالت "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتابعت الأرصاد: أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية

وشمال بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم جداول بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات مصر

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2130
شبين الكوم2031
طنطا1930
دمنهور1829
الإسكندرية1828
بلطيم1926
مطروح1725
السلوم1725
سيوة2132
بورسعيد2428
دمياط2429
الزقازيق2132
الإسماعيلية1931
السويس2131
العريش2128
رفح2228
رأس سدر2033
نخل1929
نويبع2729
طابا2529
كاترين1525
الطور2530
شرم الشيخ2736
الغردقة2633
مرسى علم2729
الفيوم2133
بني سويف2033
المنيا1934
أسيوط1935
سوهاج2136
قنا2336
الأقصر2838
أسوان2639
أبو سمبل2737
الوادي الجديد24 38
شلاتين2635
أبو رماد2634
حلايب2533
رأس حدربة2633

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 38
المدينة المنورة2437
الرياض2136
المنامة2834
أبوظبي2736
الدوحة2835
الكويت2338
دمشق1230
بيروت2328
عمان1428
القدس1725
غزة1928
بغداد2136
مسقط2733
صنعاء1022
الخرطوم2737
طرابلس2026
تونس1827
الجزائر1524
الرباط1424
نواكشوط2738

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين0818
كوالالمبور2432
طوكيو1718
أثينا1725
روما1123
باريس1116
مدريد1220
برلين1119
لندن914
مونتريال312
موسكو914
نيويورك715
واشنطن518

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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