لبنان تعلن التراجع عن قرار فرض الرسوم على "واتساب"

تراجعت لبنان عن فرض رسوم على إجراء المكالمات عبر تطبيق "واتساب" بداية من عام 2020.





وقال محمد شقير، وزير الاتصالات اللبناني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناء على طلب دولة الرئيس سعد الحريري سيتم سحب فكرة وضع رسم 20 سنتاً على الاتصالات التي تُجرى عبر الانترنت لا سيما "WhatsApp"، وهذا الأمر لن يتم عرضه أو دراسته بعد الآن على طاولة مجلس الوزراء على الإطلاق، وستبقى الخدمات متوفرة كما كانت عليه".





وسبق أن قال جمال الجراح وزير الإعلام اليوم، إن الحكومة قررت فرض رسوم تقدر بـ20 سنتا باليوم على استخدام تطبيق "واتس آب" بالمكالمات، وفقاً لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.





وأشار الجراح إلي أن القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2020.





والقرار ينطبق على كافة المكالمات من التطبيقات المماثلة، مضيفاً "علما بأنه بإمكان أي شخص إرسال VOICE MASSAGE وصور وفيديوهات من دون أي تكلفة باستثناء المكالمة الصوتية التي تكون مقابل 20 سنتا مرة واحدة في النهار".





وكشف عن أن القرار سيوفر إيرادات بنحو 200 مليون دولار لميزانية الدولة.