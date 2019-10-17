أهم أخبار برشلونة: البرسا يصفع باريس في صفقة نارية.. موعد الكلاسيكو الجديد.. ميسي يحدد موعد اعتزاله

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكتالوني، وأبرزها تطورات أزمة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد واقتراب تأجيل اللقاء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 17 - 10 - 2019:-





رقم قياسي لنجم برشلونة المنبوذ رغم غيابه عن الفريق

اقترب نجم برشلونة المنبوذ من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعدما فقد مركزه في التشكيل الأساسي للبرسا .





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة المنبوذ استطاع تسجيل اسمه في تاريخ البلوجرانا، بالرغم من ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية المقربة من برشلونة، أن نجم برشلونة المنبوذ أصبح ضمن قائمة أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في تاريخ البرسا.





وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نجم برشلونة المنبوذ بلغ متوسط مشاركته 54 مباراة في الموسم الواحد، وأنه من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ300 مباراة حال استمر داخل أروقة كامب نو .





وأضافت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نجم برشلونة المنبوذ حل في المركز الخامس داخل قائمة أكثر الأجانب مشاركة في تاريخ البرسا برصيد 290 مباراة، فيما جاء فيليب كوكو في المركز الرابع برصيد 297 مباراة، قبل الأرجنتيني ماسكيرانو صاحب المركز الثالث برصيد 334 مباراة.





فيما حل البرازيلي داني ألفيش المركز الثاني في القائمة برصيد 391 مباراة، وتصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائمة الأجانب برصيد 692 مباراة .





تصريحات نارية من فالفيردي حول تأجيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

أدلى الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، بتصريحات نارية حول اقتراح تأجيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد، والمقرر له السبت 26 أكتوبر، على ملعب كامب نو .





وأطلق إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد إيبار، حول اقتراح تأجيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد.





وأشار فالفيردي في تصريحاته : "هناك العديد من التعليقات التي يتم تقديمها حول تلك المباراة ، كان هناك نهج لتغيير النظام واللعب أولاً في مدريد ، لم ننته من بحث هذا الاقتراح ،لأن لدينا رحلات خارجية عديدة على التوالي ، وليس فقط لهذا الأمر ، ولكن لاحترام التقويم، الشيء الطبيعي هو اللعب في ملعبنا، سنرى ما يحدث ، هناك أشياء كثيرة تتوقعها ، لا يزال هناك 9 أيام متبقية ، نحن نثق في شعبنا ونريد أن نلعب في ملعبنا" .





وأوضح فالفيردي عن كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد: أرى أنها فرصة لكثير من الناس ولجماهيرنا ولقوات الأمن، إنها مناسبة لإظهار أنه يمكن لعب هذه المباراة ، ضمن قواعد الانضباط" .





وأنهى المدير الفني للبلوجرانا: لا أريد أن أتقدم كثيرًا في النقد ، لكن الوضع الحالي لا يتطابق كثيرًا مع ما كنا نعرفه دائمًا عن كاتالونيا ، فقد خرجت هذه الاضطرابات عن المألوف ، لكننا جميعًا ندرك أنفسنا في حقيقة أننا نريد أقصى قدر من حرية التعبير .





تحديد 3 مواعيد محتمله لإقامة الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس 17 أكتوبر عن تحديد 3 مواعيد لإقامة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني.





وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أبلغ ريال مدريد وبرشلونة أمس الأربعاء أنه يدرس تأجيل مباراة الكلاسيكو ليلعب في أي يوم أخر غير يوم 26 أكتوبر بسبب الأحداث الأخيرة في كتالونيا.





وأكدت قناة "TV 3" الإسبانية أن هناك ثلاثة مواعيد مرشحة لإقامة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.





وأشارت القناة إلى أن المواعيد الثلاثة هي أما أن تقام المباراة في اليوم التالي من موعدها أي يوم 27 أكتوبر أو يوم 4 ديسمبر أو تأجل إلى يوم 18 ديسمبر.





ولم يعلن الاتحاد الإسباني قراره النهائي حتى الآن بشأن تأجيل الكلاسيكو منتظرا رأي ريال مدريد وبرشلونة ولكن من المتوقع أن يتم حسم الأمر اليوم أو غدا الجمعة.





ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.





أومتيتي يعود.. فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة مضيفه إيبار بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".





وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب الثنائي جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي بسبب الإيقاف، فيما تواجد الفرنسي صامويل أومتيتي بعد تعافيه من الإصابة.





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجن – سيميدو – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – أرثور – سواريز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – واجو – جريظمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – فيدال – أومتيتي – جونيور – بيريز – أنسو فاتي – أرانو تيناس.





الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن أخر التطورات الخاصة بموقف كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له يوم 26 من أكتوبر الجاري.





وذكر راديو "إسبانيا" بأن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تعقد اجتماعًا في الوقت الحالي بشأن قرار تأجيل أو تغيير مكان الكلاسيكو المُقرر في 26 أكتوبر.





وأضافت الإذاعة بأنه في الوقت الحالي الخيار الأكثر احتمالية هو أن يتم تأجيل المباراة وتُلعب يوم 18 ديسمبر المقبل.





رسميا.. برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو لمدريد ويحدد موقفه من التأجيل

أرسل نادي برشلونة خطابًا رسميًا إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، يؤكد فيه رفضه خوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.





وتسود حالة من التخبط لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بسبب موقف مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري، حيث يشهد إقليم كتالونيا إضرابًا وهو ما يصعب من إقامة المباراة في ملعب كامب نو معقب الفريق الكتالوني.





وكان هناك اقتراح داخل لجنة المسابقات بعكس ملعب المباراة بحيث تقام مباراة الدور الأول في سانتياجو برنابيو فيما يقام لقاء الدور الثاني في كامب نو.





وأرسل برشلونة خطابًا رسميًا للجنة المسابقات أكد خلاله رفضه خوض المباراة في سانتياجو برنابيو، لكنه رحب في الوقت ذاته تأجيل موعد الكلاسيكو، إذا كان هناك خطر على الأمن وسلامة الناس.





برشلونة يرد الصفعة لباريس سان جيرمان

يخطط نادي برشلونة الإسباني للرد على باريس سان جيرمان، بعد أن خطف النادي فرنسي 2 من نجوم "لاماسيا"، أكاديمية البارسا.





وتعاقد برشلونة مع الثنائي تشابي سيمونز وكايز رويزن، وهما من أهم مواهب "لاماسيا".





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد بدأ برشلونة بالفعل اتصالات مع وكيل إدوارد ميشوت، لاعب الوسط البالغ من العمر 16 عامًا، ويعتبر واحدًا من المواهب الكبرى لباريس سان جيرمان ويميل أسلوب ميشوت مشابه جدًا لأسلوب لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.





ولا يعتبر برشلونة الراغب الوحيد في ضم ميشوت، فقد أبدت أندية أخرى مثل مانشستر سيتي وفالنسيا اهتمامًا باللاعب الشاب.





وكشفت "ليكيب" إلى أن المفاوضات بين ممثلي ميشوت وبرشلونة كانت إيجابية للغاية، ومن المقرر أن تكلل بالنجاح.





ويمتد عقد إدوارد ميشوت مع سان جيرمان حتى عام 2021، لكن إهمال باريس سان جيرمان - حسب الصحيفة - لفريقه الثاني سيدفع اللاعب لاختيار برشلونة.





ليونيل ميسي يحدد شرطا لإعلان موعد اعتزاله

حاول ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حصوله على جائزة الحذاء الذهبي للمرة 6 في مشواره، ليتناول الواقع الرياضي ومستقبله، في حوار أجرته معه صحيفة ماركا أكد خلاله أنه إذا ما شعر بعدم القدرة على اللعب، سيكون أول من يطالب باعتزاله.





قال نجم برشلونة (32 عاماً) رداً على سؤال حول إلى متى يفكر في مواصلة اللعب: "سأكتشف ذلك مع مرور الوقت، أنا شخصياً سأكون أول من يقول هذا يكفي، أو أنني لازلت أشعر أنني بحالة جيدة لمواصلة اللعب، سأكتشف الأمر مع مرور الأعوام".





وحول استهلاله الموسم بإصابة في العضلة النعلية أبعدته عن المشاركة لفترة أطول عن الملاعب، وكيف يتحامل على جسده الذي قد يطالبه بفترة راحة أكبر، قال: "هذا أمر صعب، فذهنياً أشعر أنني بحالة جيدة، وأن عمري لايزال 25 عاماً، وأنني لازلت قادراً على تقديم نفس الأداء المعهود، لكن الجسد هو الذي يقود، وهناك ظروف عليك أن تعتني فيها بنفسك بشكل أكبر عن السابق، أن تعد نفسك بشكل مختلف في التدريبات والمباريات".





وعن تحوله مع مرور الوقت ليصبح لاعب وسط قال: "لا أعلم، يعتمد الأمر على ظروف كل مباراة، الآن بوجه عام أصبحت أعود أكثر للخلف لاستلام الكرة، ولكي أكون على اتصال معها ومع لاعبي الوسط، لا اعلم ماذا سيحدث في المستقبل؟".





وقال "البرغوث"، الذي سجل 36 هدفاً، إنه لا يحب الإشادة بنفسه "أفضّل أن يتحدث الناس عني، أعلم من أنا وما فعلته وما أنا قادر على فعله، لكني احتفظ بهذا لنفسي، بعدها لتقيمني الجماهير، لا أحب الحديث عن نفسي، لكني أحب ذلك عن المستوى الجماعي".





برشلونة يخطط لخطف جوهرة باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن سعي إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع أحد جواهر باريس سان جيرمان، وهو اللاعب إدوارد ميشوت.





بدأ نادي برشلونة بالفعل اتصالاته مع وكلاء إدوارد ميشوت، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عامًا ، والذي يُقارن الآن بماركو فيراتي بسبب أسلوبه في اللعب.





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سوف يجتمع مرة أخرى مع عملاء اللاعب الشاب إدوارد ميشوت في يناير.





وتأتي هذه الخطوة في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الفريق الكاتالوني، لضم عدد من العناصر الشابة في الفترة المقبلة، لتأمين الفريق من الأندية الاستثمارية الجديدة في أوروبا.





سبب مثير وراء فشل انتقال جريزمان لأرسنال

فجرت بعض المصادر الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود نية مبيته لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة وقت أن كان في أتلتيكو مدريد قبل الإنتقال إلى البلوجرانا صيف العام الجاري .





ومن المعروف أن أرسين فينجر المدير الفني الأسبق للمدفعجية طوال فترة تدريبية كان قريب للغاية من الحصول على أبرز الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي وضمت القائمة جريزمان الذي كان على وشك التوقيع مع الجانرز في صيف العام 2017 .





ولم تتم الصفقة بسبب فشل الفريق اللندني في الوصول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عشرين عاماً قبل أن يخرج جريزو بتصريح أكد خلاله أن وكيل أعماله تواصل مع إدارة الجانرز قبل ستة اعوام وبالتحديد في عام 2013 وكان مستعد بالفعل للإنتقال إلى ملعب الإمارات لكن المحاولات باءت بالفشل أيضاً .





وفي موسم 2016-2017 قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية بوقت قصير أبلغت إدارة الأرسنال رغبتها في الحصول على خدماته لكنه رفض بسبب رغبته الكبيرة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا وكان فريقه وقتها أتلتيكو مدريد مشارك بالفعل بعد أن إحتل مراكز متقدمة في بطولة الدوري الاسباني ليقرر البقاء موسم مع الروخيبلانكوس قبل الرحيل للبارسا ليرافق ميسي.



