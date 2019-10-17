مفاجأة جديده بشأن رحيل كافاني عن باريس سان جيرمان

تلقى جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس 17 أكتوبر مفاجأة جديده بشأن رحيل الفرنسي إيديسون كافاني مهاجم الفريق.









وكشفت صحفية "ليكيب" الفرنسية أن أحد أصدقاء كافاني المقربين أكد أن اللاعب ليس لديه أي نيه لمغادرة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.









وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود رغبة كبيرة لدى كافاني في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان وسط اهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد باللاعب.









وقد شارك إيدسون كافاني في 4 مباريات مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي هدف.



