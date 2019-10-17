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عثمان ديمبلي أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:45 م
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عثمان ديمبلي أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو
ديمبلي
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محمد أيمن
 
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 حصل الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على فرصة جديدة للمشاركة في مباراة فريقه ضد نادي ريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل لحساب الجولة العاشرة من الليجا .

 

وكان الفرنسي قد تعرض إلى الطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة إشبيلية الأخيرة بعد أن توجه بألفاظ بذيئه إلى حكم المباراة وقال له " أنت سيء جداً " ليغادر المباراة مطروداً ويتم إيقافه لمباراتين وكان سيحرم من التواجد في كلاسيكو الأرض في حالة تم إقامته في موعده .

 

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن تأجيل الكلاسيكو إلى شهر ديسمبر المقبل سيمنح اللاعب الفرنسي فرصة ذهبية من أجل المشاركة في المباراة خاصةً أنه سيضمن له قضاء فترة عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين المقرر إقامتهما مع إيبار ومباراة أخرى ستكون بدلاً للقاء الكلاسيكو الذي تم تأجيله .

 

سبب تأجيل مباراة الكلاسيكو

 

يذكر أن مباراة برشلونة وريال مدريد كانت قد تأجلت بسبب المظاهرات السياسية التي إندلعت في إقليم كتالونيا تزامناً مع موعد إقامة المباراة وتم تقديم طلب من الاتحاد الاسباني لكرة القدم لنقل المباراة من ملعب الكامب نو لملعب السانتياجو بيرنابيو لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ليتم اللجوء إلى التأجيل .

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