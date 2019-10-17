بعد تبرعها له بفص كبدها وهجره لها.. رحاب تواجه زوجها على الهواء (فيديو)

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علق يسري، زوجة رحاب السيدة التي تبرعت له بفص كبد وبعدها هجرها وحبسها، على أزمته مع زوجته، قائلًا: "أعمل على حل هذه المشكلة منذ عامين، ولم أجد شخص قادر على التأثير على أهلها لحل المشاكل، لم أظلم زوجتي لا في الماضي، ولا في الحاضر، ولا هظلمها في المستقبل بإذن الله".



وتابع "يسري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس: "رحاب زوجتي وبنتي وحبيبتي وأم بنتي الوحيدة وعلى رأسي من فوق"، لافتَا إلى أن زوجته تبرعت له بفص من الكبد، وما حدث من المشاكل لا بد أن يحل على "المصطبة".



وأَضاف: "لو أنا مش كويس كانت زوجتي هتتبرع لي بفص من كبدها، أنا اللي عندي عيوب، ما اقدرش أقول هي اللي عندها عيوب، هي زوجتي وحبيبتي، أنا على استعداد للجلوس معها ومع أهلها لحل ما بيني وبينها من مشاكل، هو ما فيش غير حلين، إما القضاء أو الجلوس على المصطبة لحل المشاكل".



من جانبها قالت السيد رحاب فتحي، "المتبرعة بالكبد" بزوجها، خلال نفس المداخلة: "زوجي بياع كلام، قام بإهانتي كثيرًا، وضيع كل حقوقي، وبيضحك عليا، بابا رفض يقعد معاه لأنه خان العيش والملح، وبهدلني".



ولفتت إلى أن زوجها استصدر حكم بحبسها لمدة عام، معقبة: "زوجي بيقول عايز يرضيني ازاي، وهو عايز يحبسني".

