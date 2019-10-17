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ماندزوكيتش يرفض مانشستر يونايتد ويفاجئ الجميع بناديه الجديد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:52 م
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ماندزوكيتش يرفض مانشستر يونايتد ويفاجئ الجميع بناديه الجديد
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حسام مجدي
 
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قرر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي رفض عرض نادي مانشستر يونايتد المقدم له ليختار الانضمام إلى نادي مفاجئ للجميع.


وأكدت صحيفة "ذا جورنال" أن ماندزوكيتش رفض العرض المقدم من نادي مانشستر يونايتد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون أن يكشف عن أسباب الرفض.


وكشفت الصحيفة أن ماندزوكيتش قرر عدم مغادرة الدوري الإيطالي والانضمام إلى نادي ميلان في الشتاء القادم.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ميلان قدم عرض جيد لضم ماندزوكيتش في يناير القادم لتدعيم خط هجوم الفريق.


ولم يشارك ماريو ماندزوكيتش في أي مباراة رسمية مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم وكان هذا هو السبب الرئيسي في قرار اللاعب بمغادرة النادي في الشتاء.

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