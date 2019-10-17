السيطرة على حريق شب بسنتر بالسادس من أكتوبر
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:57 م
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محمد جابر
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب، مساء اليوم الخميس، في الدور الثالث داخل سنتر بالسادس من أكتوبر، دون وقوع إصابات.
تلقى ضباط الحماية المدنية، بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق في سنتر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تلقى ضباط الحماية المدنية، بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق في سنتر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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