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الكشف عن سبب غياب نجم برشلونة عن مران الفريق اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:49 م
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الكشف عن سبب غياب نجم برشلونة عن مران الفريق اليوم
راكيتيتش
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حسام مجدي
 
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شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني الجماعية اليوم الخميس 17 أكتوبر تغيب نجم الفريق استعدادا لمواجهة نادي إيبار القادمة في الدوري الإسباني.


وغاب الكرواتي إيفان راكيتيش عن مران نادي برشلونة اليوم استعدادا لمواجهة نادي إيبار بإذن من إرنستو فالفيردي مدرب الفريق.


وكشفت صحفية "آس" الإسبانية عن سبب غياب راكيتيش عن مران برشلونة اليوم وهو إنشغلانه بتصوير أحد الإعلانات في مدينة مدريد.


وسيعود راكيتيتش إلى مران برشلونة غدا الجمعة بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني.


ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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