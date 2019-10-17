البورصة الأمريكية تغلق ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:41 م
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وكالات
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اغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من وتلقت "وول ستريت" الدعم من توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن البريكست مع انتظار التصويت في البرلمان البريطاني يوم السبت المقبل.
وتستمر الافصحات عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات والبنوك الأمريكية، حيث تجاوزت أرباح "مورجان ستانلي" تقديرات المحللين خلال الربع الثالث.
وأعلنت شركة "نتفليكس" بالأمس زيادة الأرباح والإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما أضافت الشبكة 6.7 مليون مشترك حول العالم، ليرتفع السهم بأكثر من 2 بالمائة.
وأعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق مع تركيا يقضي بوقف العملية العسكرية في سوريا.
وارتفع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات بناء المنازل الأمريكية الجديدة بنحو 9 بالمائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر المنصرم.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى 27025.8 نقطة.
وصعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 2997.9 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 8156.8 نقطة.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.609.
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