ساندرا نشأت: السيسي استقبل كل آراء المواطنين دون اعتراض

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قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن الأفلام التسجيلية التي صورتها من قلب الشارع المصري كانت صادقة للغاية، حيث أنها عبرت عن الصوت الحقيقي.



وأشارت "نشأت"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن بينها وبين الشارع عهد، ولن تزور رأي أحد، معقبة: "لو كان في حاجة هتتغير مكنتش هعرض الفيلم".



وأكدت أن الرئيس السيسي استقبل كافة آراء المواطنين ولم يعترض على أي رأي، معلقة: "الشخص اللي الناس اختارته كان أكيد هيسمع رأيهم بكل وضوح ودون أن يعترض على أي شيىء"، لافتة إلى أنها الآن عندما تقوم بتسجل أي فيلم بالشارع تجد ثقة المواطنين بأن رأيهم سيصل للرئاسة دون حذف.

