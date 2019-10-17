النصر يتلقى أنباء سارة في مران الفريق اليوم.. صور

تلقى نادي النصر السعودي اليوم الخميس 17 أكتوبر أنباء سارة خلال مران الفريق الجماعي استعدادا لمواجهة نظيره نادي الرائد القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وشهدت تدريبات النصر اليوم عودة المغربي نور الدين أمرابط نجم الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه لفترة طويلة عن الفريق.









كما عاد البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب وسط نادي النصر إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة.









ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الرائد يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.









ويتواجد نادي النصر في المركز الثامن من ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خضاها حتى الآن في الدوري.



