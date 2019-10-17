تعديل مباريات مجموعة القاهرة للقسم الثالث (مستند)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترحيل مباريات المجموعة السادسة للقسم الثالث، وذلك لإقامة مباريات المرحلة الثانية من الأدوار التمهيدية من كأس مصر ٠









1- تعديل موعد مباريات الأسبوع الثاني لتقام يوم السبت الموافق 26-10-2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 19-10-2019









2- تعديل موعد مباريات الأسبوع الثالث لتقام يوم الثلاثاء الموافق 29-10-2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 26-10-2019









3-تعديل موعد مباريات الأسبوع الرابع لتقام يوم السبت الموافق 2-11-2019 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 29-10-2019









4- تعديل موعد مباريات الأسبوع الخامس لتقام يوم الثلاثاء الموافق 5-11-2019 بدلاً من يوم السبت 2-11-2019





وكانت نتائج الجولة الأولى أسفرت عن:





فوز فريق السكة الحديد على فريق طوخ بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى جعفر هدفين ومحمد ريعو هدف وسجل اسلام فرج لطوخ









وفاز فريق ألماظة على فريق الأميرية بهدف أحمد عامر، وفاز فريق بطا على فريق سرأى القبة بهدف محمود محمد شحته









وفاز فريق بهتيم على فريق العبور بهدفين مقابل هدف سجل محمود كرم وسيد موسى لبهتيم وبدوى سعيد للعبور، وفاز فريق الغابة على فريق المرج بهدف محمد أسامة









وتعادل فريق بنها مع فريق الشمس بهدف لكل منهما سجل الافريقي وليام لبنها وتعادل حسين غنيم للشمس، وتعادل مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة بدون أهداف



