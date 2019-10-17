"لو زوجك بيتكلم قليل".. جربي هذه الحيل السحرية لكسر الحاجز

إليكِ عزيزتي بعض النصائح والحيل التي تساعدكِ على كسر صمت زوجكِ طوال الوقت، ومنها:-





- لا تضغطي عليه وتلوميه لأنه قليل الحديث معكِ، فقد ينعكس ذلك سلبًا على علاقتكما، بل تقبلي طبيعته وأنه مختلف عنكِ، ولا يجيد التعبير عما بداخله بالطريقة نفسها التي تتوقعينها منه.





- تفهمي أنه يعبر عن حبه لكِ بطريقة مختلفة، وصمته لا يعني بالضرورة أنه لم يعد يحبكِ، واتركي له الحرية في التعبير عن حبه لكِ بطريقته.





- امدحي أعماله ومبادراته أيًا كانت نتائجها، واجعليه يشعر أنه البطل الأول في حياتكِ وأنكِ تقدرين مجهوده وتعبه.





- لا تقابلي صمته بصمت منكِ، بل اخلقي حوارًا شيقًا بينكما واستشيريه في أموركِ المختلفة، واختاري الوقت المناسب لذلك.





- يحب الرجل أن ينفرد بنفسه في كثير من الأوقات، ولا يعني ذلك أنه لا يريد الحديث معكِ أنتِ شخصيًا، فهذه طبيعة الرجل المختلفة عن المرأة.





- تجنبي محاصرته بمشكلات الأبناء أو المستلزمات المادية للمنزل، واجعلي حواركِ معه شيقًا ومرحًا.





- لا تقاطعيه في أثناء انشغاله بأمور أخرى، فليس من المعقول أن يكون جالسًا يشاهد المباراة النهائية لبطولة مهمة بالنسبة له، ثم تقاطعين متابعته وتطلبين منه استدعاء الفني لصيانة غسالة الملابس!





- ابحثي عن اهتمامات مشتركة بينكما، وشاركيه اهتماماته، فإذا كان يحب متابعة كرة القدم، فاقرئي عن الفريق الذي يشجعه وشاركيه وقت مشاهدة المباراة.



