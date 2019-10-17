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"لو زوجك بيتكلم قليل".. جربي هذه الحيل السحرية لكسر الحاجز

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:27 م
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لو زوجك بيتكلم قليل.. جربي هذه الحيل السحرية لكسر الحاجز
صورة أرشيفية
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إليكِ عزيزتي بعض النصائح والحيل التي تساعدكِ على كسر صمت زوجكِ طوال الوقت، ومنها:-

- لا تضغطي عليه وتلوميه لأنه قليل الحديث معكِ، فقد ينعكس ذلك سلبًا على علاقتكما، بل تقبلي طبيعته وأنه مختلف عنكِ، ولا يجيد التعبير عما بداخله بالطريقة نفسها التي تتوقعينها منه.

- تفهمي أنه يعبر عن حبه لكِ بطريقة مختلفة، وصمته لا يعني بالضرورة أنه لم يعد يحبكِ، واتركي له الحرية في التعبير عن حبه لكِ بطريقته.

- امدحي أعماله ومبادراته أيًا كانت نتائجها، واجعليه يشعر أنه البطل الأول في حياتكِ وأنكِ تقدرين مجهوده وتعبه.

- لا تقابلي صمته بصمت منكِ، بل اخلقي حوارًا شيقًا بينكما واستشيريه في أموركِ المختلفة، واختاري الوقت المناسب لذلك.

- يحب الرجل أن ينفرد بنفسه في كثير من الأوقات، ولا يعني ذلك أنه لا يريد الحديث معكِ أنتِ شخصيًا، فهذه طبيعة الرجل المختلفة عن المرأة. 

- تجنبي محاصرته بمشكلات الأبناء أو المستلزمات المادية للمنزل، واجعلي حواركِ معه شيقًا ومرحًا.

- لا تقاطعيه في أثناء انشغاله بأمور أخرى، فليس من المعقول أن يكون جالسًا يشاهد المباراة النهائية لبطولة مهمة بالنسبة له، ثم تقاطعين متابعته وتطلبين منه استدعاء الفني لصيانة غسالة الملابس!

- ابحثي عن اهتمامات مشتركة بينكما، وشاركيه اهتماماته، فإذا كان يحب متابعة كرة القدم، فاقرئي عن الفريق الذي يشجعه وشاركيه وقت مشاهدة المباراة.

- يجب أن تكون لكِ أنشطتكِ الخاصة بكِ، فأعيدي اكتشاف هواياتكِ وخصصي وقتًا لها، حتى لا يكون زوجكِ هو محور اهتمامكِ الوحيد فتشعري بالملل في أوقات صمته أو غيابه عن المنزل.
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