باريس سان جيرمان يقترب من ضم خليفة كافاني

اقترب نادي باريس سان جيرمان من ضم خليفة كافاني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما اقترب المهاجم الأوروجوياني من الرحيل عن أروقة حديقة الأمراء .





باريس سان جيرمان يقرر ضم خليفة كافاني بصورة نهائية





وأشار موقع لو10 سبورت الفرنسي،إلى نادي العاصمة الفرنسية يضع الرتوش الأخيرة لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصورة نهائية من صفوف إنتر ليكون خليفة كافاني المهاجم الأورجوياني والأساسي للفريق.





وتابع الموقع الفرنسي، أن إدارة النادي الباريسي استقرت على تفعيل بند الشراء النهائي والمقدر بقيمة 70 مليون يورو لضم خليفة كافاني من صفوف إنتر.





وأوضح الموقع المذكور أعلاه، أن هناك الكثير من الشكوك داخل أروقة نادي العاصمة الفرنسية حول إمكانية استمرار المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، ليخطو مسؤولو باريس سريعًا نحو التعاقد مع خليفة كافاني .





وأردف، أن ليوناردو أوراجو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يضع الرتوش الأخيرة مع إدارة النادي الإيطالي لإنهاء إجراءات ضم إيكاردي وتفعيل شرط البيع النهائي .





خليفة كافاني يرحب بالانضمام إلى باريس سان جيرمان نهائيًا





وكان خليفة كافاني قد صرح لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية :"أنا في باريس سان جيرمان هذا الموسم وهدفي هو تقديم أفضل ما لدي لهذا القميص، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، ما زال الوقت مبكرًا لقول أي شيء، أريد أن أستمتع بهذا الموسم وأن أسجل وأفوز مع باريس سان جيرمان." .



