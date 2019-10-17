نادي الشيخ زايد يكرم أبطال أكتوبر وأسر شهداء الجيش والشرطة

نظم نادي الشيخ زايد الرياضي، احتفالية لتكريم أبطال نصر أكتوبر العظيم وأسر شهداء الجيش والشرطة في إطار الاحتفال بالذكري 46 لنصر أكتوبر، وذلك بالمشاركة مع إدارة زايد التعليمية وبحضور نخبة من الاعلاميين وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالجيزة.





وحضر الحفل كوكبة من الإعلاميين أبرزههم الكاتب الصحفي حمدي الكنيسي، والإعلامي طارق علام، سيد عبد العزيز مدير عام الإدارة التعليمية، حمدي السيد مدير عام التعليم الفني، طاهر عرفة أبو حجر مدير المتابعة بالإدارة التعليمية، زكريا عباس مدير عام الموازنة بالمديرية، على عبد اللطيف الشرقاوي مدير التعليم المزدوج، حنان عويس وكيل الإدارة التعليمية، اللواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية السابق نائب رئيس حزب الحرية المصري، السفير أمين عثمان رئيس مكافحة الجريمة والعنف والإرهاب بالامم المتحدة.





وبدأت الإحتفالية بآيات من ذكر الله الحكيم ثم تلاها السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعرض للفرق والمجموعات المشاركة في الإحتفالية.





وتضمنت عرض لفرقة الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري وتم تقديم فقرات الحفل بعزف لأهم الأغاني الوطنية عن حرب أكتوبر.





وخلال الإحتفالية تم تكريم أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة وأيضا تكريم أبطال المصابين خلال حرب أكتوبر، بدأت الاحتفالية بعروض موسيقية وعرض فيلم تسجيلي يستعرض ملحمة مصر خلال الحرب وتضحيات رجال القوات المسلحة من أجل تحرير أرض الوطن واستردادها من العدو الصهيونى ورفع علم مصر على أرض سيناء.





وكرم الهواري، الكاتب الصحفي حمدي الكنيسي والمحارب عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، وأسرة الشهيد اللواء عصام الخولي نائب مدير أمن المنيا، وأسرة ابن قرية ميت الخولي بالمنصورة الشهيد حمادة عبد العظيم، وأسرة العقيد أحمد جاد بالأمن الوطني، أسرة العميد أحمد فايز، رودينا رفيق عزت.





وألقى الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، كلمة تهنئة للقوات المسلحة المصرية بعيد نصر 6 أكتوبر، معرباً فيها عن تقديره لدور القوات المسلحة والشرطة المصرية في الدفاع عن مصرنا الحبيبة.





ووجه الهواري، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قدمه تجاه الوطن والحفاظ عليه بجانب ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات، مؤكدين على دعمهم والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر حاليا مرددين هتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر بجيشها وشعبها ورئيسها".

وأكد الهواري، على أهمية التواصل المستمر مع أهالينا من الأبطال والمحاربين القدامى وأسر الشهداء الأوفياء ومصابي العمليات الحربية، وفاءً وعرفاناً وتقديرًا لدورهم في خدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن "نادي الشيخ زايد حريص على الالتقاء بهم والذى يمثل دافعاً ونستلهم منه روح الفداء، وأن الوطن هو الكلمة التي تستحق أن نموت لأجلها"، لافتا إلى أنه "رغم الصعوبات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن إلا أن معركة التعمير والبناء تسير بخطى سريعة ومدروسة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".









وألقى الكاتب الصحفى والمرسل الحربي خلال حرب أكتوبر حمدي الكنيسي كلمة أكد فيها على أهمية إحياء احتفالية العزة والكرامة وتعميق قيم الولاء والانتماء وتخليدا لذكرى انتصارات العزة من أجل السلام والتنمية واسترداد الأرض، مؤكدا على ضرورة بناء الإنسان وقدرة الدولة المصرية بجيشها الباسل وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحدى الصعاب والتغلب على الأزمات التى هددت دولتنا، والحفاظ على العدل والسلام لتحقيق التنمية والازدهار وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، موجها التحية لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم.





من جهته، قال الكاتب الصحفي هشام سلطان أمين الصندوق، إن الاحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر يمثل يوم الوفاء لمن قدموا أرواحهم في سبيل الله، وأن أرفع المنازل عند الله هي منازل الشهداء بعد النبيين، وأن الشهيد يُشفع لسبعين من أهله.





وأشار الإعلامي طارق علام إلى أن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها، وجعلت يوم 6 أكتوبر يوماً للاحتفال بشهدائها، مؤكداً أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تحرص على تكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايتهم.





وفي نهاية الحفل قام الهواري، بتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة ومصابي حرب أكتوبر إعترفاً بما ما قدموا شهداء مصر الأبرار، من أجل الوطن والحفاظ على وحدته، وأن تضحياتهم سيظل يتذكرها التاريخ ويتعلمها الأجيال على مدار السنوات المقبلة، مؤكدا على دعم القيادة السياسة وثقة الشعب المصري فى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استقرار الوطن وتنميته واستكمال ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات.

يا نجم



