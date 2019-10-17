عقوبات لبنان.. الآتحاد الآسيوي يصفع الأندية والجماهير

يخوض الفرق الأول لكرة القدم بنادي العهد اللبناني نهائي بطولة كأس الآتحاد الآسيوي ضد فريق نادي 24 أبريل الكوري الشمالي يوم الثاني من شهر نوفمبر على ملعب إستاد شنغهاي بالصين .

وكانت عقوبات لبنان التي فرضها الإتحاد الآسيوي على الأندية قد أثارت حفيظة الكثير من الأندية وجماهيرها بعد أن كان فريقا النجمة والعهد قد شاركا في البطولة الآسيوية الخاصة بنسخة 2019 سيلعب الثنائي العهد والانصار بطولة العام المقبل 2020.

ومثلت عقوبات لبنان مصادر إزعاج للكثير من المسؤولين حيث تنهكهم وترغمهم على دفع الكثير من النفقات والأموال الطائلة الإضافية كانوا في غنى تام عنها بعد تغريم لجنة الإنضباط في الآتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق نادي النجمة بمبلغ ثمانية وثلاثين ألف دولار أمريكي بعد أن خرق الجماهير أنظمة المفرقعات الدخانية .

وتسببت الشماريخ التي تم إطلاقها على بعثة الوحدات الاردني في بيروت إلى توقيع مثل هذه العقوبات كما فرضت اللجنة على فريق نادي النجمة غرامة قدرها 10 الآف دولار وذلك بعد مواجهته لفريق نادي هلال القدس الفلسطيني بسبب توصير المباراة بالفيديو على الرغم من أنها لم تكن منقولة على الهواء مباشرةً تلفزيونياً .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أحد المسؤولين أكد أن الغرامات التي تم توقيعها على النادي اللبناني غير مستحقة والفريق لم ينقل المباراة ومن قام بذلك صفحة النادي الفلسطيني الموثقة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .