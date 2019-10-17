سفير المملكة بالقاهرة يستقبل نظيرته النرويجية
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:06 م
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الفجر السعودي
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة بالقاهرة، اليوم الخميس، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة لينا ليند.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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