النفط يواصل الارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الخميس

صعدت اسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من إعلات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين.





واستقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى 12.600 مليون برميل يومياًَ خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى في تاريخه.





وأعلنت واشنطن توصلها لاتفاق مع تركيا يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا.





وتوصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن البريكست ليتم تمريره إلى البرلمان البريطاني للتصويت عليه.





وتلقت أسعار النفط الدعم جراء خسائر الدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.1 بالمائة عند 53.93 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 54.04 دولار في الاتجاه الصاعد، و52.62 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط خلال التعاملات.



