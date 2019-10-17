بعد انتشار شائعة الالتهاب السحائي.. وكيل صحة الإسكندرية يطمئن المواطنين: "أنا وسطكم"
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:15 م
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هدى عبدالرازق
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أوضح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، السبب وراء عدم الرد سريعا على ما تردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في عدد من المدارس بالمحافظة، منوها بأنه كان لابد من التريث حتى يتم إجراء كافة التحاليل والاطمئنان على سلامة صحة المشتبه بهم أولا.
وأشار "عثمان"، خلال لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع "الفيسبوك"، إلى أنهم لا يريدون أن يعطوا فرصة لأحد يتدخل بين المواطنين والمسئولين، ويشكك في صحة التقارير، منوها بأن كافة التقارير موثقة، مشيدا بدور وزارة الصحة الذي تقوم به منذ عشرات السنوات تجاه كل الأمراض المعدية.
وأكد أن كافة التطعيمات متوفرة في الوحدات الصحية مجانا، مضيفا: "اللي فاته التطعيم يقولنا، وهنقف في ضهره، إحنا منكم وأنتم مننا، ولا يمكن أن ننفصل"، متابعا: "أنا مواطن عايش في وسطكم، وبشم نفس الهواء اللي بتشموه، وأولادي وأحفادي بيشموا نفس الهواء اللي ولادكم وأحفادكم بيشموه.. اطمنوا".
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