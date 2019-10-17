بعد انتشار شائعة الالتهاب السحائي.. وكيل صحة الإسكندرية يطمئن المواطنين: "أنا وسطكم"

أوضح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، السبب وراء عدم الرد سريعا على ما تردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في عدد من المدارس بالمحافظة، منوها بأنه كان لابد من التريث حتى يتم إجراء كافة التحاليل والاطمئنان على سلامة صحة المشتبه بهم أولا.





وأشار "عثمان"، خلال لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع "الفيسبوك"، إلى أنهم لا يريدون أن يعطوا فرصة لأحد يتدخل بين المواطنين والمسئولين، ويشكك في صحة التقارير، منوها بأن كافة التقارير موثقة، مشيدا بدور وزارة الصحة الذي تقوم به منذ عشرات السنوات تجاه كل الأمراض المعدية.



