وزير الخارجية التركية يؤكد وقف إطلاق النار في سوريا
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:54 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أكد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مساء اليوم الخميس، على ما أعلنه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بشأن التوصل إلى اتفاق يوقف الهجوم العسكري التركي في شمالي سوريا.
وكان نائب الرئيس الأمريكي، أعلن في مؤتمر صحفي في أنقرة التوصل إلى اتفاق يوقف العملية العسكرية التركية، التي دخلت أسبوعها الثاني، لمدة 120 ساعة تتم فيها مغادرة القوات الكردية منطقة آمنة على الحدود بين تركيا وسوريا.
وقال بنس إن "العملية العسكرية التركية ستتوقف نهائيا بعد انتهاء الانسحاب".
وقال وزير الخارجية التركية: إن أنقرة حققت ما تطمح إليه من وراء العملية العسكرية التركية، معتبرا أن واشنطن قبلت بتنفيذ شروط أنقرة بخصوص المنطقة العازلة.
وأوضح جاويش أوغلو: أن الاتفاق تم على "تطهير المنطقة الحدودية بعمق 20 ميلا (32 كيلومترا) من الإرهابيين وسحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكردية".
وقال وزير الخارجية التركي إن مدة وقف إطلاق النار هي مجرد "فاصل" في العملية العسكرية التركية، وليس وقفا نهائيا لها، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب خلال هذه المدة تطبيق الانسحاب من المنطقة الآمنة.
وأشار إلى أن أنقرة تسعى إلى إسكان اللاجئين السوريين في هذه المنطقة، مؤكدا أن الأمر سيتم "وفقا لرغبتهم" وبعد توفير بنية تحتية.
وبعد دخول الجيش السوري مناطق قريبة من الحدود مع تركيا، قال جاويش أوغلو إن أنقرة ستبحث الأمر مع الروس.
الهجوم التركي على سوريا
هذا وقد بدأت تركيا هجوم على شمال سوريا، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق. بعد أن انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
Advertisements
- "أوغلو": سنسلم عفرين للسوريين بعد تطهيرها من الإرهابيين
- جاويش أوغلو: أنقرة وواشنطن تؤمنان منبج وعملية عسكرية تركية حال فشل تلك الخطة
- أوغلو: سنبدأ عملية في شرق الفرات إذا توقف الانسحاب الأمريكي
- تركيا: جهود "المنطقة الآمنة" في سوريا لا تسفر عن نتائج
- جاويش أوغلو: العملية العسكرية التركية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا
- جاويش أوغلو: تركيا حذرت روسيا قبل يوم من بدء العملية العسكرية بسوريا
- الخارجية التركية ترد على عرض الرئيس الأمريكي بشأن الأكراد
- عاجل... نائب الرئيس الأمريكي يعلن من أنقرة عن وقف إطلاق النار على سوريا
- تفاصيل الاتفاق الأمريكي التركي بشأن إنهاء العمليات العسكرية في شمال سوريا
- ترامب بعد اتفاق سوريا: العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية
المزيد عن: وزير الخارجية سوريا الخارجية التركية الخارجية التركية إطلاق النارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر