نانسي عجرم في "طريقي إلي الرياض" (صورة)

نشرت الفنانه نانسى عجرم، صوره جديده على حسابها الشخصي عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام" ، وبضحكتها الجذابه دائما تظهر في كل صورها وعلقت على الصورة : " فى طريقى إلى الرياض ".

وأنهالت التعليقات من معجبيها: " تقبرين قلبي نانسي" ، " توصلي بالسلامة" ، " يا مرحب بالزين " .

هى مغنية لبنانية من مواليد 1983 ، قرية سهيلة، حصلت على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية.

تشتهر بأغانيها المصورة ، شكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي، مثل: "أخاصمك آه "، "يا سلام "، " آه ونص " ، " يا طبطب يا دلع " ، " شخبط شخابيط " .

حققت نانسي نجاحا جماهيريا كبير ، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا ، وداماس للمجوهرات .

إنضمت إلى لجنة تحكيم عرب آيدل الموسم الثاني في عام 2012 _ 2013 ، إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

وإلى لجنة تحكيم عرب آيدل الموسم الثالث في عام 2013 _ 2014 ، إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني وائل كفوري والموزع الموسيقي حسن الشافعي. إنضمت أيضا إلى لجنة تحكيم ذا فويس كيدز في عام 2016 إلى جانب الفنانين كاظم الساهر وتامر حسني.

ولقيت بأفضل مغنية عربية عامي 2003 و2004 في مجلة زهرة الخليج، ومجلة نيوزويك المعربة الأمريكية التي قالت بأنها إحدى أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي.

آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم تعودت دائما أن تنشر بعض الصور الخاصة والشخصية التى تجمعها ببناتها وزوجها، ولا تخشى أو تخاف أني يراها أحد عكس أغلب الفنانين الذين يخفون وجوه أبنائهم، وكما يقال "التلاتة سكر نباتة" هذه المقولة يجب أن تطلق على بنات نانسي عجرم، فعندما تراهم تشعر وكأنك ترى ملائكة أمامك، ودائما تنال هذه الصور إعجاب جمهوره ومتابعينها.