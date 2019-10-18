أغاني صورت مواقف بالكلمات!



"قلبى عشقها والعيون"

معروفة بـ"كل ما اشتاق اليها" وتحكى كلمات الاغنية عن شخص يحب فتاة، وأهلها لا يوافقون على هذا الحب، عندما يذهب ليسأل عنها تطلب منه الرحيل لرفض أهلها، ورغم ذلك لا يستطيع أن يتخلص من حبها الذى يصل معه لحد الجنون.



الـغنية من غناء راغب علامة وكتبها الشاعر عاطف بركة أوائل التسعينات، وحققت وقتها نجاح كبير وتم تصويرها فيديو كليب مثلت فيه الاغنية، وبلا شك فإن كلمات الاغنية حتى بدون الفيديو كليب يمكن تخيلها.



"عمال يحكيلى عنها"

تروى كلمات هذه الأغنية قصة صديقان مقربان، أحدها يحب فتاة و يروى لصديقه المقرب الذى هو هشام عباس عن هذه الفتاة حتى يقع هذا هشام فى حب الفتاة حتى قبل أن يراها، ويرفض أن يقابلها لكن الصديق يصمم أن يجعلهما يقابلا بعضهما لأنه حكى لحبيبته عنه باعتباره أنه صديقه المقرب ويوم اللقاء يجد أن المحبوبة هى الآخر تبادله الاعجاب بسبب كثرة حديث صديقه لها عنه، لكن هشام يحسم الموقف و يرجح كفة وفاءه لصديقه لأنه صاحبه عنده غالى.



الأغنية غناء هشام عباس وكلمات بهاء الدين محمد وألحان حسن أبو السعود، و رغم أن كلماتها صورت الموقف بكل تفاصيلها لكنها صورت فيديو كليب.



"يونس"

غنها الكينج محمد منير وكتب كلماتها الخال عبد الرحمن الابنودي وألحان محمد رحيم، والأغنية تروى قصة يونس الهلالى الذى اسر وفقد حريته وهو بعيد عن ـأهله وأحبته ابنة السلطان وأعلنت له هذا الحب، لكنه اعتذر لها لأن لا زمانه ولا مكانه يسمح له بحب العزيزة ابنه السلطان، كل هذه القصة روتها أغنية يونس فعند سماعها تتخيل يونس و كيف أنه شخص جم الخلق و عالى الكرامة و تشعر بألمه وغدر الدنيا به.



"آه من الفراق"

غناها الهضبة عمرو دياب، عن فراق الأحباب ومحاولة رجعوهم لمربع الاصدقاء وصعوبة ذلك وعندما غنى عمرو هذا الجزء وقال: "وأن شوفته ويا غيرى مطول فى السلام وشافنى شايفه يعمد و يطول فى الكلام" كأن عمرو يصف مشهد بالكلمات والاحساس والألحان، الاغنية من تأليف بهاء الدين محمد وألحان عمرو دياب وتوزيع حسن الشافعي.



"قدامي أحلامي"

عند سماع الأغنية تفهم من كلماتها انها تحكى موقف يتكرر مع كثيرين، وهو تحول علاقة الصداقة الى حب فيحكى رامى جمال فيها ويقول " بقالنا سنين بنتقابل ومش فاكرين هيجى اليوم نكون عاشقين و فاهمين اننا أصحاب بقالنا سنين بشوفك مرة كل يومين و كنت أنا وإنت مش عارفين هنبقى أنا وانت يوم احباب".





الأغنية من تأليف امير طعيمة و ألحان رامى جمال و صورت فيديو كليب.









يمر الجميع بحالات عديدة من المشاعر، ولعل نجاح أى أغنية يقاس بقبولها لدى الجمهور وهذا الجمهور يعتمد بشكل كبير في قدرة الأغنية على التعبير عن حالة المشاعر التى تتناولها وقدرة المغني على ايصال احساس الاغنية للمتلقى، وإلى جانب الأغاني التى عبرت عن حالات المشاعر هناك أغانى رسمت المواقف بالكلمات واستطاع المغني أن يوصل احساسها للمشاهد فلاقت نجاحًا كبيرًا عند المستمع وعندما تم تصوير بعضها فيديو كليب دعمها، لكنها بالفعل من البداية كانت صورت مشاهدها بالكلمات واليكم بعض هذه الأغنيات.