صحة الإسكندرية: مصر خارج حزام وباء الالتهاب السحائي
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:09 م
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هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تفاصيل ما تردد مؤخرا بظهور حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب بعض المدارس بالمحافظة، موضحًا أنهم تلقوا بلاغ مساء يوم الإثنين يفيد وجود طفلة مصابة باشتباه التهاب سحائي، وهو ما أثار خوف أهل الطفلة.
وأشار "عثمان"، خلال لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع "الفيسبوك"، إلى أنهم شكلوا فريق من الطب الوقائي على أعلى مستوى، وتوجهوا إلى المستشفى الموجودة فيها الطفلة، وتم الاطمئنان أن كافة تحاليل الطفلة لهذا المرض سلبية، ثم ظهرت حالة أخرى في مستشفى الشاطبي الجامعي، وثبت أيضا أنها غير مصابة بالمرض، ولكن الحالة توفت لإصابتها بمرض فيروسي ليس له علاقة بالالتهاب السحائي.
وناشد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأسر عدم التسرع في قراءة التقارير الطبية، ويكون قراءتها من خلال المتخصصين، حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطىء، مؤكدا أن هناك خطة للتطعيمات ضد هذا المرض لطلاب المدارس، وتشرف عليها وزارة الصحة العالمية.
وشدد على أن هناك شفافية في التعامل مع هذا المرض، حيث لا يوجد حالات مصابة بهذا المرض على مستوى الجمهورية، وهذا باعتراف منظمة الصحة العالمية، معلقا: "مصر خارج حزام هذا الوباء".
وأشار "عثمان"، خلال لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع "الفيسبوك"، إلى أنهم شكلوا فريق من الطب الوقائي على أعلى مستوى، وتوجهوا إلى المستشفى الموجودة فيها الطفلة، وتم الاطمئنان أن كافة تحاليل الطفلة لهذا المرض سلبية، ثم ظهرت حالة أخرى في مستشفى الشاطبي الجامعي، وثبت أيضا أنها غير مصابة بالمرض، ولكن الحالة توفت لإصابتها بمرض فيروسي ليس له علاقة بالالتهاب السحائي.
وناشد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأسر عدم التسرع في قراءة التقارير الطبية، ويكون قراءتها من خلال المتخصصين، حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطىء، مؤكدا أن هناك خطة للتطعيمات ضد هذا المرض لطلاب المدارس، وتشرف عليها وزارة الصحة العالمية.
وشدد على أن هناك شفافية في التعامل مع هذا المرض، حيث لا يوجد حالات مصابة بهذا المرض على مستوى الجمهورية، وهذا باعتراف منظمة الصحة العالمية، معلقا: "مصر خارج حزام هذا الوباء".
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