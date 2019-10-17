نابولي يرد على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بـ"رويز"

قام نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس بالرد على أنباء اهتمام نادي ريال مدريد ونادي برشلونة بالتعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات.





رويز على ردار ريال مدريد وبرشلونة





وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد ونادي برشلونة بالتعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





رد نابولي على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة برويز





وقال دي لاورينتس رئيس نادي نابولي في تصريحات صحفية ردا على اهتمام قطبي إسبانيا برويز: "‏اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بفابيان رويز ؟ لقد أبقيت كوليبالي ولم أبيعه حتى بـ105 مليون ، لكن في النهايه سيأتي وقت سنضطر فيه إلى بيع لاعبين معينين".





مشاركات فابيان رويز مع نادي نابولي هذا الموسم





وقد شارك فابيان رويز في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.



