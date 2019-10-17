عاجل... الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار أنقذ أرواح حلفاءنا الأكراد
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:53 م
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وكالات
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اعرب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن تعليقه حول الاتفاق، الذي توصلت إليه بلاده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف العملية العسكرية، التي تشنها تركيا على شمال سوريا، واصفا الاتفاق بأنه "نتيجة مذهلة"، وأنه "أنقذ أرواح الأكراد".
وشكر الرئيس الأمريكي الأكراد في مؤتمر صحفي، مضيفا: "أنقذنا حلفاءنا الأكراد، (....)، إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحهم".
واستطرد ترامب قائلا: "الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا هو نتيجة مذهلة، أرودغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا "يوم عظيم لتركيا والأكراد"، معلنا أن العقوبات "لم تعد ضرورية" على تركيا، كما شدد ترامب خلال حديثه، على أن بلاده ستواصل مساعيها لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا، جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.
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