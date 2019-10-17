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قطع المياه عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:58 م
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قطع المياه عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها
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محمد رجب - دينا حسن
 
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم عن وسط وشرق الإسكندرية، بسبب كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى المغذى لمحطة مياه شرق.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه سوف يشمل المناطق من سيدى جابر وحتى رأس التين، وذلك مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستمر الانقطاع حتى انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه وطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
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