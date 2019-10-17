نجم الشباب الأفضل في شهر سبتمبر

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أعلن نادي الشباب عن فوز نجمه بجائزة بجوائز الأفضل عن شهر سبتمبر بالدوري السعودي للمحترفين.



وتوج عبد الله الشامخ بلقب لاعب الشهر عن شهر سبتمر رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الشباب متفوقا على عبد الله الحمدان ومحمد سالم.





وفاز عبد الله الشامخ بالجائزة بعد حصوله على نسبة 42%، فيما حصل عبد الله الحمدان على نسبة 30%، ومحمد سالم بـ28%.



وشارك الشامخ مع الشباب في 3 مباريات خلال شهر سبتمبر، سجل خلالهم هدفًا واحدا.





ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيرة الاتفاق، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



ويتواجد فريق الشباب في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقلط بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

