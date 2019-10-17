أحد أبطال معركة المنصورة: كبدنا طيران العدو الإسرائيلي خسائر فادحة



وأشار "فتح الله"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم اعتمدوا في خطتهم بعد فشلهم أكثر من مرة في تدمير القاعدة على توجيه أمواج متتالية من الطائرات على القاعدة، منوها بأنهم هاجموا القاعدة وتكبدوا خسائر كبيرة، ومع ذلك استمروا في محاولات الهجوم، واستمرت المعركة إلى أكثر من 50 دقيقة.



وأضاف أن الفنيين وموجهي، ومهندسي الطائرات هم أبطال معركة المنصورة الحقيقيين، منوها بأنه كان هناك طائرات قامت بأكثر من طلعة جوية، حيث كانوا يهبطون ويطيرون مرة أخرى بعد الاطمئنان على سلامة الطائرة، وكان هذا يستغرق 7 دقائق، موضحا أن معركة المنصورة لم تكن مفاجأة.



قال اللواء طيار شاكر فتح الله، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، إن قاعدة المنصورة كانت حائل أمام العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه، ولهذا فكروا في تحييد القاعدة عن العمل، وتدميرها، موضحًا أن القوات الإسرائيلية حاولوا قبل 14 أكتوبر ضرب القاعدة ولم يفلحوا في تدميرها.