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أليجري يلمح لاقترابه من الدوري الإنجليزي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:10 م
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أليجري يلمح لاقترابه من الدوري الإنجليزي
أليجري
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حسام مجدي
 
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ألمح ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس السابق إلى إقترابه من العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى عبر بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحيل أليجري عن يوفنتوس
وكان أليجري قد رحل عن تدريب نادي يوفنتوس قبل بداية الموسم الحالي ليتولى ماوريسيو ساري مهمة تدريب الفريق بدلا منه.

تلميح أليجري حول العمل في الدوري الإنجليزي
وقال أليجري في تصريحات صحفية ملمحا إلى إقترابه من الدوري الإنجليزي: "أنا لا أتحدث اللغة الإنجليزية بشكلٍ جيّد بما فيه الكفاية، لكني أتعلمها حاليا".

طرح اسم أليجري للعمل في الدوري الإنجليزي
وكانت العديد من التقارير الإنجليزية قد ربطط اسم أليجري في الفترة الأخيرة بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد مع نادي مانشستر يونايتد.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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