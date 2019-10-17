وزير التموين ومحافظ البحيرة يشهدان بدء الأعمال الانشائية لـ "مول العروبة" بمدينة دمنهور
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:01 م
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أحمد الشيخ
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افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة الأعمال الانشائية الخاصة بشركة "العروبة مصر للإنشاء والتعمير" لواحد من أهم وأكبر المشروعات التجارية في مدينة دمنهور تحت اسم "مول العروبة" باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه.
جاء هذا خلال الزيارة التفقدية لموقع المشروع التي نظمتها الشركة برئاسة المهندس حازم الديب، الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير لمعالي الوزير واللواء المحافظ والسادة الإعلاميين، وذلك للاطلاع على أولى المراحل الانشائية للمركز التجاري الجديد.
والمركز التجاري الجديد هو الرابع للشركة بعد فرعي الإسكندرية وطنطا ومشروع سكاي لاين الشرقية، والسابع ضمن مشروعات الشركة الإجمالية. كما تتعاون الشركة في هذا المشروع مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة الفطيم و أحد أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية في مصر لإنشاء المركز التجاري على أحدث مستوى من التصميمات العالمية، المول مكون من دور واحد بارتفاع 9 متر ، فضلاً عن فرع جديد لأشهر سلسلة محلات البيع بالتجزئة "كارفور".
وأقيمت احتفالية على هامش الزيارة، بدار اوبرا دمنهور، وأحياها المطرب اللبناني الموهوب وائل جسار بحضور ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة البحيرة، ومسؤولي شركة الفطيم، وشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير.
وقال المهندس حازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير: "نحن فخورون بتشريف وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ البحيرة في الجولة التفقدية للموقع اليوم، ونشكرهم على دعمهم وثقتهم المستمرة في شركة العروبة مصر، ونؤمن بأن الحكومة والقطاع الخاص يجب أن يعملوا جاهدين لتحقيق رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ فيما يخص القطاع العقاري والمشروعات السكنية والتجارية، لذلك يتوجب الالتفات إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في محافظات مصر المختلفة خاصةً مع احتياجها لهذا النوع من الخدمات التي تهدف في الأساس إلى تنمية المجتمع والنهوض به".
وأوضح أنه منذ تأسيس الشركة عام ١٩٩٤، حرصنا على تقديم مفهوم جديد للتنمية العقارية، وهو ما نجحنا في تحقيقه بالفعل من خلال مشروعاتنا العديدة ذات القيمة المضافة، والتي قدمت فكراً جديداً يحاكي النماذج العالمية سواء بالقطاع التجاري او السكني في مدينة ساحرة ذات طابع خاص مثل الإسكندرية.
وتابع: "نأمل ان يكون مشروع "مول العروبة" بمثابة بوابة سياحية جديدة في محافظة البحيرة إلى عالم سياحة التسوق، خاصة وأنه سيضم أكبر وأشهر العلامات التجارية والمطاعم والكافيهات المحلية والعالمية تحت سقف واحد".
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