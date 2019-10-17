قادة الإمارات يعزون خادم الحرمين في ضحايا حادث تصادم حافلة المعتمرين
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:08 م
Advertisements
نها محمد
Advertisements
Advertisements
بعث صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين
في المدينة المنورة.
كما بعث صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه
الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.
Advertisements
- خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي
- رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين باليوم الوطني السعودي
- رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس تنزانيا بضحايا غرق عبارة
- الملك سلمان يتلقى برقية عزاء من رئيس الإمارات في وفاة الأمير طلال
- الشيخ خليفة يرسل تعازية لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الاميرة أضوء بنت عبدالعزيز
- رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
- رئيس دولة الإمارات يعزي الملك سلمان
- رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين
- خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من قيادة الإمارات في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز