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قادة الإمارات يعزون خادم الحرمين في ضحايا حادث تصادم حافلة المعتمرين

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:08 م
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قادة الإمارات يعزون خادم الحرمين في ضحايا حادث تصادم حافلة المعتمرين
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نها محمد
 
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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين في المدينة المنورة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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