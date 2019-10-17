تصريحات نارية من فالفيردي حول تأجيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

أدلى الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، بتصريحات نارية حول اقتراح تأجيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد، والمقرر له السبت 26 أكتوبر، على ملعب كامب نو .





تعليق مثير من فالفيردي حول اقتراح تأجيل كلاسيكو برشلونة صد ريال مدريد

وأطلق إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد إيبار، حول اقتراح تأجيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد.





وأشار فالفيردي في تصريحاته : "هناك العديد من التعليقات التي يتم تقديمها حول تلك المباراة ، كان هناك نهج لتغيير النظام واللعب أولاً في مدريد ، لم ننته من بحث هذا الاقتراح ،لأن لدينا رحلات خارجية عديدة على التوالي ، وليس فقط لهذا الأمر ، ولكن لاحترام التقويم، الشيء الطبيعي هو اللعب في ملعبنا، سنرى ما يحدث ، هناك أشياء كثيرة تتوقعها ، لا يزال هناك 9 أيام متبقية ، نحن نثق في شعبنا ونريد أن نلعب في ملعبنا" .





فالفيردي يؤكد إقامة كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد في موعده

وأوضح فالفيردي عن كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد: أرى أنها فرصة لكثير من الناس ولجماهيرنا ولقوات الأمن، إنها مناسبة لإظهار أنه يمكن لعب هذه المباراة ، ضمن قواعد الانضباط" .





وأنهى المدير الفني للبلوجرانا: لا أريد أن أتقدم كثيرًا في النقد ، لكن الوضع الحالي لا يتطابق كثيرًا مع ما كنا نعرفه دائمًا عن كاتالونيا ، فقد خرجت هذه الاضطرابات عن المألوف ، لكننا جميعًا ندرك أنفسنا في حقيقة أننا نريد أقصى قدر من حرية التعبير .



