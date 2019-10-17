تحديد 3 مواعيد محتمله لإقامة الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس 17 أكتوبر عن تحديد 3 مواعيد لإقامة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني.





الاتحاد الإسباني يدرس تأجيل الكلاسيكو

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أبلغ ريال مدريد وبرشلونة أمس الأربعاء أنه يدرس تأجيل مباراة الكلاسيكو ليلعب في أي يوم أخر غير يوم 26 أكتوبر بسبب الأحداث الأخيرة في كتالونيا.





المواعيد الثلاثة المحتملة لإقامة الكلاسيكو

وأكدت قناة "TV 3" الإسبانية أن هناك ثلاثة مواعيد مرشحة لإقامة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.





وأشارت القناة إلى أن المواعيد الثلاثة هي أما أن تقام المباراة في اليوم التالي من موعدها أي يوم 27 أكتوبر أو يوم 4 ديسمبر أو تأجل إلى يوم 18 ديسمبر.





ولم يعلن الاتحاد الإسباني قراره النهائي حتى الآن بشأن تأجيل الكلاسيكو منتظرا رأي ريال مدريد وبرشلونة ولكن من المتوقع أن يتم حسم الأمر اليوم أو غدا الجمعة.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.



