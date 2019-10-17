شوقي غريب يضع اللمسات الأخيرة مع اتحاد الكرة قبل كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

عقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي جلسه مع أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، من أجل الحديث عن ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي القادم إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر.









وحضر الإجتماع كل من حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن، لوضع اللمسات الأخيرة قبل إنطلاق المعسكر نهاية الشهر الجاري.









وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز علي منتخب جنوب إفريقيا ودياً بهدف سجله رمضان صبحى في اهر وديات المنتخب إستعداداً لكأس الأمم.









وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.



