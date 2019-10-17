ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوقي غريب يضع اللمسات الأخيرة مع اتحاد الكرة قبل كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:02 م
Advertisements
شوقي غريب يضع اللمسات الأخيرة مع اتحاد الكرة قبل كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
شوقي غريب
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
عقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي جلسه مع أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، من أجل الحديث عن ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي القادم إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر.


وحضر الإجتماع كل من حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن، لوضع اللمسات الأخيرة قبل إنطلاق المعسكر نهاية الشهر الجاري.


وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز علي منتخب جنوب إفريقيا ودياً بهدف سجله رمضان صبحى في اهر وديات المنتخب إستعداداً لكأس الأمم.


وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
0
x
15:00
0
الجونة
إنبي
0
x
17:30
1
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
1
x
17:30
0
المصري البورسعيدي
بيراميدز
0
x
20:00
0
سموحة

DMCA.com Protection Status