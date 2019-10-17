فتحي محمود: أتوقع انتهاء العدوان التركي على شمال سوريا خلال أسبوع لهذا السبب

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قال فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك مشاهدات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، استخدم أسلحة محرمة دوليا في غزوه لشمال سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي لديها أهداف معلنة من احتلاله لسوريا، تتمثل في اعداد منطقة آمنة لحماية اللاجئين، وإبعاد خطر شبح الأكراد عن الحدود التركية.



وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن أهداف الرئيس التركي الغير معلنة، تتمثل: في الهروب من المشاكل الداخلية الضخمة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وتجميع الخصوم السياسيين حوله باعتبار أن تركيا تتعرض لخطر خارجي، ومحاولة إيجاد بيئة آمنة لجماعة الإخوان الإرهابية في شمال سوريا، لكي يفرضهم في أي تسوية سياسية، ويكونوا جزء من المعادلة في الدولة السورية.



ولفت إلى أن الإخوان لديهم مليشيا مسلحة تحارب مع الجيش التركي، مشيرًا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الإخوان وتركيا في تدمير معظم الدول العربية، خاصة الدول التي وقفت أمام إعادة أحلام الخلافة العثمانية مرة أخرى.



وأشار إلى أن الرئيس التركي يريد أن يكون له دور أساسي ومحوري في الشرق الاوسط، ويرى في سوراي مدخل لتحقيق مشرعاته التوسعية، خاصة أن شمال سوريا التي يسعى لاحتلالها مليئة بحقول البترول.



وتوقع أن تنتهي العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، خلال أسبوع بسبب الضغوط الدولية على الرئيس التركي، لكن أنقرة ستكون حققت جزءًا من أهدافها من هذا الاحتلال.



