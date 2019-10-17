المقاصة يفك "شفرة" المصري بعد عامين.. وميدو يُكرس عقدته أمام إيهاب جلال

واصل المصري البورسعيدي نتائجه الهزيلة تحت قيادة إيهاب جلال في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد خسارة الفريق أمام مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.





وجاء هدف المقاصة الوحيد عن طريق صلاح أمين بالدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلي 69 هدفًا في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز.





وخاض المصري البورسعيدي 4 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم تحت قيادة إيهاب جلال، تعادل في مباراته الأولي أمام حرس الحدود 1-1، وتغلب علي الإسماعيلي 3-1، ثم تلقي هزيمتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري والمقاصة بنتيجة واحدة 1-0، وجمع 4 نقاط يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة المحلية.





إيهاب جلال يفشل في التخلص من "عقدة" ميدو:





فشل إيهاب جلال في التخلص من عقدته الأزلية أمام أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة، حيث تقابل المدربين في 4 مواجهات، فاز "العالمي" في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، ولم يحقق مدرب المصري أي إنتصار.





وتقابل المدربان للمرة الأولي في موسم 2013 - 2014، وكان إيهاب جلال مدربًا لتليفونات بني سويف، بينما كان يقود "ميدو" فريق الزمالك، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الدور الأول، بينما فاز "العالمي" في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-1.





والتقي إيهاب جلال عندما كان مدربًا للمقاصة مع ميدو عندما تولي قيادة وادي دجلة في موسم 2016 - 2017 وفاز الفريق الدجلاوي 1-0، وآخر مواجهة بينهما كانت اليوم في لقاء المقاصة والمصري البورسعيدي، وتفوق "العالمي" وقاد الفريق الفيومي للفوز مجددًا بنتيجة 1-0.





المقاصة يحقق أول إنتصار على المصري منذ عامين:





نجح فريق مصر المقاصة في تحقيق أول فوز له على المصري البورسعيدي منذ عامين تقريبًا، وكان آخر انتصار للفريق الفيومي على المصري يرجع إلي 23 مارس لعام 2017 عندما فاز بنتيجة 4 - 2 بالجولة الـ21 بالدوري الممتاز.





وتقابل الفريقين منذ مارس 2017 في 5 مواجهات انتهت 3 مباريات بفوز المصري ، بينما انتهت مباراة بالتعادل، قبل أن يتخلص الفريق الفيومي من عقدته الأزلية ويحقق انتصاره الأول على الفريق البورسعيدي منذ عامين في المباراة التي جمعتهما اليوم بهدف سجله "صلاح أمين".



