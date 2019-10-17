عاجل... نائب الرئيس الأمريكي يعلن من أنقرة عن وقف إطلاق النار على سوريا
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:25 م
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وكالات
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أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.
وجاء إعلان بنس في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...
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