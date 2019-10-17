النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

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إختتمت مباريات الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس مصر، اليوم الخميس، بإقامة مباراة مركز شباب رابعة مع فريق النصر بالعريش، والتي شهدت فوز رابعة بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



وشهد الدور الأول عدم إقامة 7 مباريات لإعتراض بعض الأندية على هبوط 5 فرق من القسم الثاني، ورفضهم تطبيق دوري المحترفين، بجانب رفض هبوط 5 أندية من القسم الثالث.



ويقدم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الدور الأول على النحو التالي :



1- جمهورية بدراو × الهلال أسوان 1-0

2- كيما اسوان × مركز شباب إدفو 4-1

3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية 6-1

4- المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا 2-1

5- قفط × مركز شباب عمال قنا 5-1

6- قنا × قوس 2-1

7- عاملين غارب × رأس غارب 2-0

8- أهلي المنشأة × الطليحات 4-3 ض ج

9- مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج 2-0

10- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة 1-0

11- شبان المراغة × أخميم 1-0

12- أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط 5-4 ض ج

13- أسمنت اسيوط × البداري 1-0

14- الهنداو × شبان مسلمين الخارجة 0-1

15- مركز شباب الخارجة × القوصية 4-5 ض ج

16- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة 0-1

17- ناصر الفكرية × بني مزار 5-4 ض ج

18- مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن 1-2

19- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا (لم تقام)

20- الواسطى × مركز شباب سمسطا 1-0

21- مطرطارس × شباب ناصر الفيوم 3-2 ض ج

22- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم (لم تقام)

23- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم (لم تقام)

24- مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية (لم تقام)

25- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود 40

26- السكة الحديد × الظاهر 1-1 وفاز السكة (5-4) ض ج

27- الغابة × توشكى 1-0

28- مصر للتأمين × اسكو 1-2

29- المرج × الطائرات 5-2

30- الماظة × الجزيرة 3-0

31- الشمس × هليوبليس 1-2

32- القومي × التربية والتعليم 3-0

33- الاتصالات × مركز شباب الاميرية 1-1 وفاز الإتصالات (7-6 ض ج)

34- المصري القاهري × المعادي واليخت 0-3

35- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي 3-1 ض ج

26- جينيس × مركز شباب امبابة 4-1

27- مركز شباب الصف × كسكادا 0-3

28- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب 4-2

29- الدخان × الصيد 3-0

30- مركز شباب ابو النمرس × جولدي 1-0

31- البلاستيك × المؤسسة 2-0

32- بهتيم × الغارب بشبين القناطر3-0

33- مركز شباب بطا × طوخ 0-1

34- العبور بالقليوبية × بنها 3-0

35- عثماثون × مركز شباب زفتي 2-0

36- سمنود × صيد المحلة 0-1

37- كفر الشيخ × سيدي غازي 4-1

38- بلطيم × مركز شباب قلين 1-0

39- مطوبس × اتحاد بسيون 1-0

40- الحامول × الزعفران 3-1

41- شباس الشهداء × سيدي سالم 1-1 وفاز سيدي سالم 5-4 ض ج

42- غزل شبين ×وطني شبين 3-0

43- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا 1-2

44- مركز شباب تلا ×ميت خاقان 0-0 وفاز تلا 6-5 ض ج

45- شربين ×مركز شباب الخيارية 3-0

46- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين 4-2

47- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر 3-0

48- السنبلاوين × دقادوس 5-0

49- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية 1-1 وفاز المياة 5-4 ض ج

50- مركز شباب الأمير × شيكو 2-1

51- اتحاد نبروة × ميجا سبورت 2-0

52- بني عبيد × اتحاد المنزلة 6-3

53- كهرباء طلخا × بلقاس 1-1 وفاز الكهرباء 5-4 ض ج

54- رأس البر × كفر سعد 7-1

55- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط 2-1

56- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر 2-1

57- فاقوس × مركز شباب فاقوس 1-1 وفاز فاقوس 5-4 ض ج

58- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر 4-2

59- الشرقية × بلبيس 1-0

60- بورفؤاد × الرباط والانوار 0-0 وفاز بورفؤاد 5-4 ض ج

61 - ديرب نجم × غزل بورسعيد 6-1

62- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير 1-0

63- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب 3-1

64- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته 4-1

65- بورتو × نادي التجارة الرياضي 8-0

66- غزل السويس × سماد السويس 1-0

67- مركز شباب أبو صوير × النوبة 1-1 وفاز النوبة 5-4 ض ج

68- أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة 2-0

69- أبي صقل × الخربة 0-2

70- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير 1-2

71- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر (لم تقام)

72- مياه البحيرة × رشيد (لم تقام)

73- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده (لم تقام)

74- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود (لم تقام)

75- مركز شباب القباري × طلائع الإسطول 2-0

76- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد 2-0

77- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس 2-0

78- سبورتنج × شباب النيل 4-1

79- نهضة العامرية × مركز شباب النصر 2-0

80- مركز شباب الحمام × القاسمي 2-1

81- مركز شباب العبور × دلفي 2-2 وفاز دلفي 5-4 ض ج

82- الهلال بالضبعة × الجزيرة 1-1 وفاز الجزيرة 4-3 ض ج

84- مركز شباب برج العرب × إم في بي 2-0

85- الترام × المجد 1-1 وفاز المجد 5-4 ض ج

86- المطرية مركز شباب الروضة 2-1

87- - المراغة × جرجا 1-0

88- عرب الرمل ×ميت خلف 1-0

89- - ملوي × مركز شباب مغاغة 1-0

90- - سبورتنج كاسل × مركز شباب محلة حسن 2-1

91- مركز شباب الحنفي × سخا 2-1

92 - شباب ديرب نجم × شباب أبو كبير فوز إعتباري لديرب نجم 2-0

93- - نجمة سيناء × مركز شباب بالوظه 3-0

94- شباب الضبعة × المصري بالسلوم 1-1 وفاز الالمصري 5-4

95 نادي النصر بالعريش × مركز شباب رابعة 1-1 وفاز رابعة 5-4 ض ج



