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أعراض مرض الالتهاب السحائي (فيديو)

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:42 م
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أعراض مرض الالتهاب السحائي (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي، أن كل ما يتردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في مدارس محافظة الإسكندرية شائعة مغرضة، موضحا أنه تم الاشتباه في إصابة طالبتين بالمرض، وبعد الفحص وإجراء التحاليل تبين أنه ليس التهاب سحائي.

ونفى "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، ما يثار أن ثمن الطعم ضد مرض الالتهاب السحائي 1300 جنيها، مؤكدا أن التطعيم يعطى لطلاب الحضانة، والصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي مجانا.

وقال إن وزارة الصحة لا تطعم فقط طلاب المدارس، بل تطعم الحجاج والمعتمرين، والمسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض، منوها بأن مصر تحصل على تلك الطعوم بمنتهى الصعوبة لوجود نقص عالمي بها، حيث تحرص القيادة السياسية أن يكون بمصر مخزون استراتيجي منها.

وأوضح أن هناك عدة أعراض لمرض الالتهاب السحائي منها الارتفاع المفاجىء في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، وعدم الوعي، ناصحا بأن يكون هناك تهوية جيدة بالمدارس، وألا يكون هناك تكدس في الفصول.
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