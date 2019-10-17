YALLA شووت now مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر كورة ستار رابط سموحة 7sry ماتش كول كورة

نتابع سوياً مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر بالجولة الرابعة بالدوري المصري, مباراة بيراميدز وسموحة ستكون هامة للغاية بالنسبة للفريقين وبالإخص بيراميدز الذي يبحث عن العودة إلي الأنتصارات التي فقد فقدها أمام طلائع الجيش المواجهة التي قد أنتهت بالتعادل الإيجابي ولكن مازال بيراميدز يحتل وصافة جدول الترتيب ولكن بيراميدز يحاول الوصول إلي الصدارة ولدية مايؤهلة علي المنافسة علي بطولة الدوري هذا الموسم بينما علي الجانب الأخر سيحاول سموحة تحقيق ثاني أنتصاراتة بعدما أن حقق أنتصارة الأول علي حساب إنبي بالجولة الثالثة.





سيباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي لفريق بيراميدز قد قام بعدة تعديلات خلال مواجهة طلائع الجيش حيث قد كان هناك تغير وحيد في الجانب الخلفي وذلك بعودة الأعتماد علي رجب بكار بالجانب الأيمن بينما كان هناك تغير شامل في تركيبة وسط الميدان حيث خلال مواجهة طنطا تم الأعتماد علي الثلاثي نبيل دونجا كلاعب إرتكاز ليس لدية مهام هجومية أمامة محمد فاروق وعبد الله السعيد ولكن خلال مواجهة طلائع الجيش تم الأعتماد علي الثلاثي عمر جابر ومحمد فتحي وأمامة عبد الله السعيد أيضاً الجانب الهجومي قد شهد تغير وحيد بالأعتماد علي إيريك تراوري بدلاً عمر يونس.





بيراميدز وجد صعوبات في بداية المواجهة وذلك بسبب ضغط طلائع الجيش علي وسط الميدان محمد فتحي من خلال الثنائي الهجومي حسام باولو وكريم طارق وبالتالي أصبح بيراميدز يواجة مشاكل في بناء الهجمة بالإخص أن كان هناك أدوار هجومية كبيرة للثنائي عمر جابر وعبد الله السعيد بالإضافة إلي التقدم الأمامي للظهيرين وبالتالي أصبح ثنائي قلب دفاعي بيراميدز يلجؤون للكرات الطولية من أجل إرسال الكرة من الخلف للأمام ولكن بعد مرور أول ربع ساعة من بداية شوط اللقاء الأول بدأ عبد الله السعيد في التحرك لمنقطة وسط الميدان والظهور بشكل جيد للثنائي قلب الدفاع ويلفرد كانون وعبد الله بكري.









مواجهة بيراميدز وسموحة لن تقل أثارة وقوة عن مواجهة طلائع الجيش بالإخص أن سموحة يمتلك مدير فني مميز ولدية خبرات كبيرة بالدوري المصري وهو حسام حسن ولكن سيكون ديسابر اليوم مطالب بالتغير في التشكيلة وبالإخص بالجانب الهجومي وبالتحديد منطقة الأطراف التي قد ظهرت بصورة سلبية ولم تكن مصدر خطورة خلال مواجهة طلائع الجيش حيث من المتوقع أن يبدأ محمد فاروق كجناح أيمن بدلاً من إبراهيم حسن بالإضافة إلي الأعتماد علي إسلام عيسي بالجناح الأيسر بدلاً من إيريك تراوري الذي من الأفضل أن يتواجد في منطقة العمق بجوار عبد الله السعيد مع وجود نبيل دونجا بالإخص في ظل غياب محمد فتحي الذي قد حصل علي البطاقة الحمراء خلال مواجهة طلائع الجيش مع عودة عمر جابر للظهير الأيمن بالإخص أن رجب بكار ظهر بصورة سيئة للغاية سواء بالجانب الدفاعي أو الهجومي.



