كورة لايف NOW مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف بيراميدز II7SRY جول PLUS NOW

مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر لايف مساء اليوم 17 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري العام بث مباشر مباريات اليوم Pyramids vs Smouha حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.









مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر

مشاهدة مباراة بيراميدز مع سموحة بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة المصرية فى توقيت الساعة الثامنة مساء بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة التاسعة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .









الدوري المصرى الممتاز – الجولة الرابعة

مباراة بيراميدز مع سموحة

توقيت 20:00 فى القاهرة

توقيت 21:00 فى السعودية



