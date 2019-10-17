"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية

أعلنت الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية للحاصلين على المؤهلات العليا بالكلية الحربية، وذلك للعمل كضباط محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.





وحرصًا من بوابة "الفجر" على تقديم الخدمات للقراء، نستعرض معكم فيما يلي جميع الشروط والتخصصات المطلوبة للاتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية .









التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية





كشف اللواء أركان حرب أشرف فارس، عن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية، وهم:

خريجي كليات التربية الرياضية. خريجي كليات التجارة. خريجي كليات الحقوق. خريجي كليات الزراعة. خريجي كليات لغات وترجمة: (إنجليزي - عبري - روسي - فرنسي - سواحيلي). خريجي كليات علوم: جميع التخصصات. خريجي كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. خريجي كليات ألسن: جميع التخصصات. خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية. خريجي كليات الإعلام والصحافة. خريجي كليات الآداب تخصص: (إعلام - علم نفس) تقدير جيد فأعلى، ولا يزيد السن عن 24 عامًا.

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