"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:26 م
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"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
أعلنت الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية للحاصلين على المؤهلات العليا بالكلية الحربية، وذلك للعمل كضباط محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.
وحرصًا من بوابة "الفجر" على تقديم الخدمات للقراء، نستعرض معكم فيما يلي جميع الشروط والتخصصات المطلوبة للاتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية.
التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية
كشف اللواء أركان حرب أشرف فارس، عن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية، وهم:
خريجي كليات التربية الرياضية.
خريجي كليات التجارة.
خريجي كليات الحقوق.
خريجي كليات الزراعة.
خريجي كليات لغات وترجمة: (إنجليزي - عبري - روسي - فرنسي - سواحيلي).
خريجي كليات علوم: جميع التخصصات.
خريجي كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
خريجي كليات ألسن: جميع التخصصات.
خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية.
خريجي كليات الإعلام والصحافة.
خريجي كليات الآداب تخصص: (إعلام - علم نفس) تقدير جيد فأعلى، ولا يزيد السن عن 24 عامًا.
الشروط المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية
شروط الالتحاق بالكليات البحرية
هندسة الحاسبات.
هندسة كهرباء قوى.
هندسة الإتصالات / الإلكترونيات.
هندسة ميكاترونيك.
هندسة بحرية "بناء سفن".
تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو".
ويجب أن يكون المُتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير "مقبول - فأعلى".
ويذكر أن خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة لا تنطبق عليهم الشروط، باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.
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شروط في كليات العلوم للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية
وعن شروط كليات العلوم أن يكون خريجي الجامعة متخصص في: (علوم فلك - وعلوم أرصاد جوية - علوم الفضاء - علوم فيزياء).
كما مطلوب للتقدم المتخصصين في: (علوم رياضيات - علوم حاسبات - علوم كيمياء - علوم بحار ).
ويجب أن يكون الطالب المُتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير "جيد - فأعلى".
شروط وتخصصات خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية: (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات).
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