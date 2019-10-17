بائع الوهم.. فيديو يسخر من الهارب أيمن نور لتزيفه للحقائق في ملف سد النهضة
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:27 م
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كساب أحمد
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نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يسخر من الهارب أيمن نور، لتزيفه للحقائق حول أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال أيمن نور، خلال في حواره مع فضائية الجزيرة، إنه في عهد المعزل محمد مرسي تم التوصل لعدة اتفاقيات مقبولة لحل أزمة سد النهضة، مع بعض دول حوض نهر النيل، مثل تأجيل البرلمان الأوغندي إقرار اتفاقية عنتيبي، لحين استقرار الأوضاع في مصر.
وفي مقطع آخر قال أيمن نور، خلال حديثه في الاجتماع السري الشهير المذاع على الهواء مع المعزول محمد مرسي حول أزمة سد النهضة وهو يناقض كلامه تمامًا: "شاركت في بعض الزيارات في أوغندا وإثيوبيا، ومن الواضح بأن هناك شيء ما يتم التحضير ليه، احنا لم نؤدي ما ينبغي أن نقوم به الفترة السابقة سواء دبلوماسية شعبية أو رسمية".
وتابع: "نقدر نسرب معلومات استخباراتية حول شراء مصر نوع معين من الطائرات لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، هذا الأمر سيضغط على الجانب الإثيوبي لحل الأزمة دبلوماسيًا".
وانتهى الفيديو بقول أحد: "الاجتماع السري بيتذاع على الهواء.. فأنا معنديش خطة سرية أقولها ولا حاجة"، مما أدى لضحك جميع الحضور.
وقال أيمن نور، خلال في حواره مع فضائية الجزيرة، إنه في عهد المعزل محمد مرسي تم التوصل لعدة اتفاقيات مقبولة لحل أزمة سد النهضة، مع بعض دول حوض نهر النيل، مثل تأجيل البرلمان الأوغندي إقرار اتفاقية عنتيبي، لحين استقرار الأوضاع في مصر.
وفي مقطع آخر قال أيمن نور، خلال حديثه في الاجتماع السري الشهير المذاع على الهواء مع المعزول محمد مرسي حول أزمة سد النهضة وهو يناقض كلامه تمامًا: "شاركت في بعض الزيارات في أوغندا وإثيوبيا، ومن الواضح بأن هناك شيء ما يتم التحضير ليه، احنا لم نؤدي ما ينبغي أن نقوم به الفترة السابقة سواء دبلوماسية شعبية أو رسمية".
وتابع: "نقدر نسرب معلومات استخباراتية حول شراء مصر نوع معين من الطائرات لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، هذا الأمر سيضغط على الجانب الإثيوبي لحل الأزمة دبلوماسيًا".
وانتهى الفيديو بقول أحد: "الاجتماع السري بيتذاع على الهواء.. فأنا معنديش خطة سرية أقولها ولا حاجة"، مما أدى لضحك جميع الحضور.
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