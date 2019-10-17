حملات مكثفة في ميت غمر لتطهير بلوعات الصرف استعدادًا لموسم الشتاء

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كلف العميد أركان حرب مهندس عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم الخميس، بتسليك البلوعات الخاصة بشارع سعد زغلول وتركيب أغطية على البلوعات، وذلك استعدادا لموسم الشتاء وسقوط الامطار بميت غمر.



تابع أعمال الحملة محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمرو محمد فاروق مدير إدارة النظافة.



وفى ذات السياق كان الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أعلن عن خطة المحافظة لاستقبال موسم الشتاء والاستعداد لاستيعاب مياه الامطار



وأكد محافظ الدقهلية على إنه كلف رؤساء الأحياء والمدن باﺗﺨﺎﺫ جميع ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤد ﻣﻦ ﺍلآﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳوء ﺍﻷﺣوال ﺍﻟﺠوﻳﺔ ﻭﺍﻷمطار ﺍﻟﻐﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴوﻝ.



ووجه محافظ الاقليم بتطهير ﺑﺎﻟوﻋﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣطار بشكل ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣطار طبقا ﻟﻠطاقة ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ لخطوط ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟمتواجدة في كل ﻣنطقة، وزيادة عمل بالوعات في الكنلطق المنخفضة التي تستوعب كميات كبيرة من الميات.



ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بنفيذ نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة حال سقوطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وشكل المحافظ ﻓﺮﻕ للطوارئ ﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺂﻻﺕ ﻭﻣﻌدﺍﺕ الشبكات ﻛﺴﻴﺎﺭﺍﺕ "ﺍﻟﻔﺎﻛﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺵ"، ﻭﺍﻟﻤﻘطوﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺢ، ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟدﻭﺭﻳﺔ للمعدات ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.



ووأكد محافظ الدقهلية على ضورة توعية المواطنين وطبع دليل الإرشادات وتوزيعه على المواطنين لتجنب الأخطار حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول برفع ثقافتهم وكفية التعامل معها، فضلا عن تشكيل غرف العمليات المركزية واللا مركزية تحسبًا لأي طارئ.



وشدد المحافظ على الاستعداد بسيارات الكسح والتاكد من صيانتها للتعامل المباشر في حالة حدوث أي أزمة، مؤكدا أن الدقهلية من المحافظات الخالية من مخرات السيول لكون طبيعة الدلتا لا تجري بها سيول كالصعيد والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك طرق مختلفة لتجميع مياه الامطار مثل الميول وأماكن تجمع المياه وغرف الصرف الصحي وجميعها تتم صيانتها.