السعودية تنتج سيارات سانغ يونغ ريكستون الكورية

وقعت شركة سنام السعودية وثيقة تعاون مع شركة سانغ يونغ الكورية، وتشمل تجميع سيارتي سانغ يونغ ريكستون سبورت وريكستون سبورت خان محليًا بدءًا من عام 2021، من أجل توسيع مراكز الشركة في السعودية.





بهذا الاتفاق تمتلك شركة سنام حقوق تصنيع السيارتين وتقدر القوة الإنتاجية بـ 30 ألف سيارة سنويًا، ستقوم بتصنيعها على مساحة تبلغ 100 ألف متر في الجبيل، مع توفير وانتاج قطع الغيار وتصنيع المكونات أيضًا.



