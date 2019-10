هند صبري...... نورا تحلم

View this post on Instagram

صور أمس في العرض الخاص لفيلم #نورا_تحلم بمعهد العالم العربي بباريس. بحضور مخرجته هند بو جمعة والفنان لطفي العبدلي و الفنان حكيم بو مسعود ممثلي الفيلم و منتجه عماد مرزوق ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا. وهو العرض الذي بيعت تذاكره بالكامل قبلها بعدة أيام. ليرفع #نورا_تحلم دائما شعار كامل العدد. وهو الشعار الذي أتمنى ان يظل الفيلم يرفعه مع بداية عروضه التجارية في جميع أنحاء العالم. 📸: @ammarparis Jacket by @rebelliousrashaofficial @nourasdream @hindedo @imedmarzouk @francois_artemare @lotfiabdelli @hakimus_boumsaoudis @wildbunchdistribution @panamedistribution