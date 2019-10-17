هند صبري...... نورا تحلم

.نشرت النجمة التونسية هند صبري، مجموعة صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وعلقت عليها قائلة: "صور أمس، في العرض الخاص لفيلم "نورا تحلم" بمعهد العالم العربي بباريس بحضور مخرجته "هند أبو جمعة" والفنان" لطفي العبدلي" ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا.

وأضافت "صبري" بأنه العرض الذي يبعث تذاكره قبلها بعدة ايام ليرفع "نورا تحلم" دائماً شعار كامل العدد وهو الشعار الذي أتمني أن يظل الفيلم برفعه مع بداية العروض التجارية في جميع أنحاء العالم.





وأردفت أيضًا قائلة: "علاوة علي ذلك يعد الفيلم تونسي وروائي طويل حيث تجسد" هند" شخصية نورا المستوحة من قصة حقيقية فهي تنتمي للطبقة الظالمة في تونس ومعاناتها مع سجن زوجها والمشاكل التي تواجهها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير بعد خروجه من السجن.





وقد شاركها في البطولة كلا من "إيمان شريف، حكيم أبو مسعودي، جمال ساسي وسيف الضريف"

اضافة الي ذلك حضرت هند مهرجان الجونة لحضور فيلمها بعد أن قضت عدة أيام في أسبانيا لمشاركة الفيلم في مهرجان "سان سيباستيان" وأيضاً فقد تم عرضه للمرة الأولي في مهرجان" تورونتو" السينمائي حيث شارك في الإختيار الرسمي لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

فقد حصلت هند علي جائزة عن فيلم "نورا تحلم" كما انها حصلت علي أفضل ممثلة في مهرجان الجونة اليسنمائي الدولي عن أدائها الرائع في الفيلم نفسه، ويعد هذا الفيلم من إخراج "هند بن جمعة" وإنتاج "عماد مرزوق"

ويذكر أن آخر عمل لهند فيلم "الفيل الأزرق" مع أحمد عز وشيرين رضا ونيللي كريم وخالد الصاوي وتاليف احمد مراد وإخراج مروان حامد والذي حقق ايرادات تصل الي حوالي 40 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه