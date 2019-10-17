عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:34 م
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم الخميس، بسمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب الرئيس عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة و العافية للعاهل الكويتي وذلك عقب عودتُـه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإنتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ.
من جانبه، أبدى سمو أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.
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