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وفاة عضو الكونجرس البارز الذي كان في صلب التحقيق الهادف لعزل "ترامب"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:21 م
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وفاة عضو الكونجرس البارز الذي كان في صلب التحقيق الهادف لعزل ترامب
إيلايجا كامنجز
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وكالات
 
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توفي إيلايجا كامنجز، عضو الكونجرس الديمقراطي البارز، مساء اليوم الخميس، الذي كان في صلب التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عمر يناهز 68 عاما، بحسب ما أفاد مكتبه.

توفي النائب عن مدينة بالتيمور في مستشفى جون هوبكنز، "بسبب مضاعفات حالة صحية مزمنة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكان كامنجز شخصية مرموقة وترأس لجنة الإشراف والإصلاح، واشتهر بقامته الفارعة وصوته الجهوري وبلاغته في الخطابة، وكان في صلب التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصادم معه مرارا في الأشهر الأخيرة.

وتحقق اللجنة في قضايا بينها معاملة إدارة ترامب للمهاجرين على الحدود مع المكسيك، ومساعيها لإضافة سؤال حول الجنسية في عملية الإحصاء العام المقبل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي مدينة بالتيمور بأنها "مليئة بالجرذان والقوارض" وغير صالحة لعيش البشر، وألقى بمسؤولية ذلك على كامنجز، الديمقراطي الأمريكي من أصل أفريقي، الذي مثل المدينة، التي تسكنها غالبية من السود في الكونجرس منذ 1996، واقترح الرئيس الأمريكي على كامنجز قضاء وقت أطول هناك.

وكتب كامنجز ردا على ذلك "سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى منزلي وإلى منطقتي يوميا، كل صباح أستيقظ وأذهب وأناضل من أجل جيراني، ويرتب علي واجبي الدستوري الإشراف على السلطة التنفيذية، ولكن واجبي الأخلاقي يحتم علي القتال من أجل أبناء دائرتي".

ويعد كامنجز أحد أكثر الديمقراطيين نفوذا في الكونجرس وحليفا أساسيا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ وفقا لموقع "فرانس برس".

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