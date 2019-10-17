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خالد الجندي عن شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي: "محدش كان في علمه" (فيديو)

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:31 م
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خالد الجندي عن شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي: محدش كان في علمه (فيديو)
الدكتور محمد سيد طنطاوي
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أكثر الأشخاص الذين ظلموا من تجار الدين السياسي وأصحاب الأجندات الفاسدة الإرهابية، معقبًا: "محدش كان في علم هذا الرجل، كتاب التفسير الخاص به، لا أحد من علماء الإسلام يستطيع الاستغناء عنه".

وتابع "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن "طنطاوي" كان أكثر شخص تعرض للسب والطعن في دينه، وتم التطاول عليه من أصحاب أجندات الإسلام السياسي، معقبًا: "قالوا كذبًا بأن الشيخ سيد طنطاوي أباح الربا.. وهذا لم يحدث والله".

ولفت إلى أن شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي قام بالبحث في قضية كون فوائد البنوك ربا أم غير ربا، معقبًا: "كان يبحث في قضية فقهية بحته، وتعرض لما لم يتعرض له أحد من حياته من هجوم، حتى كافئه الله عز وجل بالدفن جوار 10 آلاف صحابي من أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم".

وشدد على عدم ضرورة التسرع في إتهام أي أحد، معقبًا: "شوفوا أدلة العلماء إيه، جايبين الأدلة من عندهم من البيت ولا من الكتاب والسنة، يا جماعة على مهلنا واحنا بناقش العلماء لأنهم فاهمين بيقولوا إيه".
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