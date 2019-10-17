خالد الجندي عن شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي: "محدش كان في علمه" (فيديو)
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:31 م
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أكثر الأشخاص الذين ظلموا من تجار الدين السياسي وأصحاب الأجندات الفاسدة الإرهابية، معقبًا: "محدش كان في علم هذا الرجل، كتاب التفسير الخاص به، لا أحد من علماء الإسلام يستطيع الاستغناء عنه".
وتابع "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن "طنطاوي" كان أكثر شخص تعرض للسب والطعن في دينه، وتم التطاول عليه من أصحاب أجندات الإسلام السياسي، معقبًا: "قالوا كذبًا بأن الشيخ سيد طنطاوي أباح الربا.. وهذا لم يحدث والله".
ولفت إلى أن شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي قام بالبحث في قضية كون فوائد البنوك ربا أم غير ربا، معقبًا: "كان يبحث في قضية فقهية بحته، وتعرض لما لم يتعرض له أحد من حياته من هجوم، حتى كافئه الله عز وجل بالدفن جوار 10 آلاف صحابي من أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم".
وشدد على عدم ضرورة التسرع في إتهام أي أحد، معقبًا: "شوفوا أدلة العلماء إيه، جايبين الأدلة من عندهم من البيت ولا من الكتاب والسنة، يا جماعة على مهلنا واحنا بناقش العلماء لأنهم فاهمين بيقولوا إيه".
وتابع "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن "طنطاوي" كان أكثر شخص تعرض للسب والطعن في دينه، وتم التطاول عليه من أصحاب أجندات الإسلام السياسي، معقبًا: "قالوا كذبًا بأن الشيخ سيد طنطاوي أباح الربا.. وهذا لم يحدث والله".
ولفت إلى أن شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي قام بالبحث في قضية كون فوائد البنوك ربا أم غير ربا، معقبًا: "كان يبحث في قضية فقهية بحته، وتعرض لما لم يتعرض له أحد من حياته من هجوم، حتى كافئه الله عز وجل بالدفن جوار 10 آلاف صحابي من أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم".
وشدد على عدم ضرورة التسرع في إتهام أي أحد، معقبًا: "شوفوا أدلة العلماء إيه، جايبين الأدلة من عندهم من البيت ولا من الكتاب والسنة، يا جماعة على مهلنا واحنا بناقش العلماء لأنهم فاهمين بيقولوا إيه".
Advertisements
- علي جمعة: "تحريم بناء الكنائس مرتبط بزمن معين.. واللي فجرها مش هايدخل الجنة"
- مدير مؤسسة المسلماني الخيرية: محمد سيد طنطاوي حارب المتشددين
- عادل المسلماني: مؤسسة "المسلماني" هدفها تخفيف العبء عن المواطن (فيديو)
- "الجندي" يشيد بدور الأزهر وأئمة الأوقاف داخل دول القارة السمراء
- مجلس الأئمة الفيدرالي بأستراليا ينعى "مؤرخ الأزهر"
- خالد الجندي: تبني مذهب الإمام أحمد بن حنبل وضعنا في مشقة
- خالد الجندي: "لا يوجد أحد في علم الشيخ الراحل سيد طنطاوي"
المزيد عن: شيخ الأزهر سيد طنطاوي خالد الجندي توك شوتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر